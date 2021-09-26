Зареченцам без QR-кода закрыли доступ во дворец спорта

26.09.2021 | 11:57

В Заречном зайти во дворец спорта теперь удастся не каждому. Для прохода требуется предъявить QR-код.

Снимок соответствующего объявления опубликовали в паблике закрытого города в соцсети Instagram: «С 25.09.2021 вход в здание Дворца спорта взрослого населения осуществляется только при предъявлении QR-кода вакцинации + паспорт или ПЦР-теста (действует 72 часа) или QR-кода переболевшего + паспорт».

Автор снимка назвал происходящее «самоуправством на местном уровне».

«Ссылаются на постановление губернатора от 14 сентября. Посещение бассейна и ледового дворца трактуют как проведение массовых и публичных мероприятий, хотя в пензенском бассейне такого нет. В ледовый даже родителей не пускают переодевать малышей», - возмутился он.

Пост собрал более 150 комментариев. Мнения зареченцев разделились. Одни сочли меру оправданной, подобное ограничение убережет многих от заражения, другим запрет на вход не понравился.

«Уважаемые родители, если будем молчать, они еще и не такое придумают», «Надо объединяться и жалобы нести в администрацию. Раньше все было возможно, а теперь придумали запрет», «Ну если бы все соблюдали масочный режим, то глядишь, и не было бы рекордов смертности от ковида. Но наш народ по-другому не понимает. Только ограничения хоть как-то действуют на несознательных», «Тогда надо проверить QR-коды у уборщиц, вахтеров, гардеробщиц и кассиров данных учреждений. Очень сомневаюсь, что они у них есть», - высказались горожане.

Постановление врио губернатора Олега Мельниченко от 14 сентября утверждает новые правила посещения массовых мероприятий. Предъявление QR-кодов и ПЦР-тестов дало возможность зрителям присутствовать на матчах и при других событиях при условии, что заполняемость помещений не превысит 50%.

Фото 2 instagram.com/zar_info58.