Пензенские коммунальщики нашли способ борьбы с жарой

31.05.2024 | 16:25

Пензенские коммунальщики борются с жарой доступными методами. Они орошают дороги, газоны и тротуары мощными струями воды.

Делается это «в связи с установившейся аномально высокой температурой воздуха для создания благоприятного микроклимата», сообщили в МБУ «Пензавтодор».

Сейчас в Пензенской области по 2 причинам объявлен желтый уровень погодной опасности: из-за жары до 32 градусов (с 30 мая по 1 июня) и высокой пожарной опасности леса (IV класс).

Риск лесных пожаров изначально прогнозировался в период с 26 по 31 мая, но из-за повышенных температур и отсутствия осадков он сохранится до 5 июня.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют 4 цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

Что касается пожарной опасности в лесах, то различают 5 классов в зависимости от погоды: I - опасность отсутствует, II - малая степень пожароопасности, III - средняя, IV - высокая, V - чрезвычайная.