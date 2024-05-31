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Общество

В арбековском ЖК «Баланс» можно выбрать квартиру с террасой

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Интерес к квартирам с террасами вырос после пандемийного 2020 года. Люди оценили возможность отдыхать с комфортом не выходя за пределы квартиры.

В 2024-м покидать дом никто не запрещает, но спрос на такое жилье продолжает расти.

В арбековском ЖК «Баланс» можно выбрать квартиру с террасой

Чем оно интересно, какие зоны можно организовать, рассказывают представители холдинга «Термодом», которые разработали и выпустили в продажу ЖК «Баланс» с такими квартирами.

1. Дополнительное рабочее пространство.

Это особенно ценно для тех, кто трудится удаленно. Можно все время проводить в кабинете, а можно организовать удобное рабочее пространство на террасе. Стол, стулья или кресла, любимый плед, зеленые растения в кадках - с такой вдохновляющей атмосферой дело пойдет быстрее и успешнее.

2. Место для приватных прогулок.

На свежий воздух можно вывезти коляску с малышом, выпустить домашнего питомца - тихо, уютно, никаких лишних глаз.

3. Спортивная зона.

Йога, подтягивание на турнике, силовые тренировки - для всего этого больше не нужно искать подходящий зал и время.

4. Мини-сад.

Кустарники и даже деревья в кадках, вазоны с цветами, красивая подсветка, плетеные кресла - и пространство для отдыха от большого города готово.

5. Зона барбекю.

Открытый огонь на террасе разводить нельзя, а вот электрогриль или электрошашлычницу установить можно. Если добавить подушки, пледы, кресла-мешки, получится идеальное место для семейных пикников.

6. Персональный пляж.

Тем, кто не любит многолюдные пляжи, можно обустроить собственный. Понадобятся шезлонги, надувной бассейн и яркий пляжный зонтик.

В арбековском ЖК «Баланс» можно выбрать квартиру с террасой

Узнать больше о проекте, свободных квартирах в ЖК «Баланс», ценах и условиях покупки можно в офисах продаж застройщика. Телефон 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный), сайт termodom-pnz.ru.

В арбековском ЖК «Баланс» можно выбрать квартиру с террасой

Застройщик - ООО «СЗ «Термодом-Ситистрой», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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