Пожар на заброшенной стройке в Заречном случился уже во второй раз

24.05.2024 | 07:49

Возгорание на заброшенной стройке в Заречном, о котором в четверг, 23 мая, сообщили горожане, случилось уже не в первый раз.

В 13:45 минут на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре на территории, прилегающей к жилому дому № 2а на улице Озерской. К месту вызова направились 19 человек личного состава на 5 спецмашинах.

По прибытии они обнаружили, что открытым огнем горит бесхозный строительный вагончик. Площадь, охваченная огнем, составила 8 кв. м.

«Пожар развития не получил и был ликвидирован в кратчайшие сроки», - сообщила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Кристина Найденова.

Ущерб и причину возгорания устанавливают дознаватели отдела федерального государственного пожарного надзора.

Кристина Найденова добавила, что в сентябре 2023 года на этом же участке уже горел строительный вагончик. Тогда площадь пожара составила 14 кв. м.