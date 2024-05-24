Пожар на заброшенной стройке в Заречном случился уже во второй раз

Возгорание на заброшенной стройке в Заречном, о котором в четверг, 23 мая, сообщили горожане, случилось уже не в первый раз.
В 13:45 минут на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре на территории, прилегающей к жилому дому № 2а на улице Озерской. К месту вызова направились 19 человек личного состава на 5 спецмашинах.
По прибытии они обнаружили, что открытым огнем горит бесхозный строительный вагончик. Площадь, охваченная огнем, составила 8 кв. м.
«Пожар развития не получил и был ликвидирован в кратчайшие сроки», - сообщила начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Кристина Найденова.
Ущерб и причину возгорания устанавливают дознаватели отдела федерального государственного пожарного надзора.
Кристина Найденова добавила, что в сентябре 2023 года на этом же участке уже горел строительный вагончик. Тогда площадь пожара составила 14 кв. м.
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