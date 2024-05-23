Зареченцы сообщили о сильном пожаре на заброшенной стройке

23.05.2024 | 14:57

Днем в четверг, 23 мая, в Заречном случился сильный пожар на территории недостроенного здания на улице Озерской. О нем сообщили горожане в местном телеграм-канале.

На кадрах видны пламя и клубы черного дыма, поднимающиеся в небо. К очагу возгорания подъехала пожарная машина, спасатели на бегу разматывают рукав, готовясь тушить огонь.

Один из комментаторов напомнил, что в этом месте в 2022 году уже было возгорание. По его словам, в прошлый раз причиной пожара стал поджог.

Участница обсуждения рассказала, что на заброшенной стройке нередко бывают несовершеннолетние. «Там дети каждый день. Селфи на краю» , - написала она.

«Ибо закрывать надо, чтобы не шастали. Полная халатность» , - резюмировал другой житель закрытого города.