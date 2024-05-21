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Происшествия

В Пензенской области открылся сезон ДТП с участием самокатчиков

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С наступлением теплых дней в Пензенской области начались проблемы с самокатчиками, которые создают аварийные ситуации.

Как пишет портал Zarpressa.ru, 19 мая около 10:00 в Заречном на улице Литке человек на электросамокате сбил 55-летнюю велосипедистку.

Горожанка получила травмы, а виновник скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция. Свидетелей случившегося просят позвонить по телефонам: 59-96-02, 60-80-02 - или обратиться по адресу: улица Зеленая, 12.

Ранее в Пензе трое школьников решили пересечь проспект Строителей у универсама № 175. Они выехали на дорогу вне перехода и едва не угодили под колеса.

Также нередки случаи, когда самокатчики сбивают пешеходов. В прошлом году в таких инцидентах пострадали 76-летний пенсионер, мальчик-дошкольник и 7-летняя девочка.

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