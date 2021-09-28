В Заречном готовятся к введению дополнительных ограничительных мер

28.09.2021 | 09:25

В Заречном ужесточат контроль за соблюдением противоэпидемических требований. Такое поручение дал глава города Олег Климанов на совещании в понедельник, 27 сентября.

В закрытом городе отмечается рост заболеваемости, причем среди зараженных коронавирусом все больше детей.

«По данным МСЧ № 59, на сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 62 ребенка с COVID-19. На карантин, по информации городского департамента образования, отправлены 23 класса в школах и 11 групп в детских садах», - сообщается на официальном сайте администрации Заречного.

Олег Климанов заявил, что, если ситуация будет ухудшаться, в городе введут дополнительные ограничительные меры.

«В настоящее же время важно обеспечить строгое соблюдение противоэпидемических правил и норм, уже действующих в рамках режима повышенной готовности, а также рекомендаций Роспотребнадзора. Олег Климанов поручил ужесточить контроль за выполнением соответствующих требований, причем не только в предприятиях торговли и общепита, но и в учреждениях образования, спорта, культуры и в других организациях Заречного», - говорится на сайте.

Ранее родители юных зареченских пловцов рассказали, что их не пускают во дворец спорта без QR-кода. Одни сочли меру оправданной, подобное ограничение убережет многих от заражения, другим запрет на вход не понравился.