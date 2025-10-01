Рядом с Алексеевским шоссе в Кузнецке начали строить завод

01.10.2025 | 15:40

В Кузнецке в районе аэродрома активно строится молокозавод. О ходе работ в среду, 1 октября, рассказал глава города Сергей Златогорский.

Объект появится вблизи Алексеевского шоссе по программе импортозамещения.

Сейчас идет закладка фундамента, само здание будет возводиться из модульных конструкций, оборудование уже заказано.

«Первая очередь должна быть запущена в следующем году. Предварительный объем инвестиций - полмиллиарда рублей», - уточнил Сергей Златогорский.

По его словам, сначала объект будет функционировать как распределительный центр, затем здесь планируется наладить переработку молока с выпуском более 25 видов продукции.