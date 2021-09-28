Общество

В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 70 000

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Во вторник, 28 сентября, оперативный штаб Пензенской области обнародовал данные о новых случаях коронавируса в регионе. Таковых оказалось 241.

187 зараженных являются жителями Пензы, 21 - Пензенского района, 10 - Бессоновского, 5 - города Заречного, по 4 - Спасского и Шемышейского, по 3 - Мокшанского и Кузнецкого, 2 - Сосновоборского, по 1 - Наровчатского и Нижнеломовского.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 70 093.

По данным Telegram-канала «Региональная политика», Пензенская область остается в красной зоне по коронавирусу на карте России.

«Тройку худших регионов по итогам недели покинула Еврейская АО, место которой заняла Республика Коми. Остались в тройке аутсайдеров Мурманская и Пензенская области», - сообщили авторы канала.

Также отмечается, что Пензенская область оказалась в числе регионов (всего их 41), в которых за неделю упало количество выздоровевших от коронавируса.

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Гость||

А почему перестали указывать количество смертей от короны? Чтобы не пугать?

Гость||

Я привился Спутником-V. Съездил отдохнуть на юг, в самую толчею и на поезде. Хожу ну работу, тут на работе толпа больных Ковидом. Спокойно езжу в автобусах и маршрутках, хожу каждый день в несколько супермаркетов, соблюдая правила - ношу маску. Не болел ничем простудным со времени прививки. Чуствую себя спокойно и уверенно: я сделал все что можно что-бы Ковидом болеть не тяжело, если еще что увеличит мою защиту от вируса - буду применять.

А антиваксеры-психопаты пусть играют в удачу - им это нравиться наверное пощекотать нервы.

Гость||

Гость писал(a):

Я привился Спутником-V. Съездил отдохнуть на юг,
Дальше можно не читать. Пропагондон очередной. Или тупой ваксер обыкновенный.

Гость||

Гость писал(a):

Дальше можно не читать. Пропагондон очередной. Или тупой ваксер обыкновенный.
Это ты психопат - антиваксер - пропагандон, антипрививочный - псевдонаучный - борец с властью. Ещё напиши что власть во всем виновата. А я обычный гражданин города Пенза написавший про себя.

Гость||

Я переболела. Весной буду прививаться, этого ужаса больше не хочу.

Гость||

для Гость|28.09.2021 13:25| а я переболел короной и не прививался и не ношу маску и везде хожу без нее, и 3 раза сдавал на антитела с периодом в 3 месяца и они антитела растут с 4 до 16, и вокруг меня на работе тоже было полно больных и я больше не заражаюсь, что говорит о том что только свой иммунитет работает как надо, так что колитесь дальше ...

Гость||

Гость писал(a):

А я обычный гражданин города Пенза написавший про себя.
Ты как сказал Антибиотик в известном фильме обыкновенный м.

Гость||

Гость писал(a):

Это ты психопат - антиваксер - пропагандон, антипрививочный - псевдонаучный - борец с властью. Ещё напиши что власть во всем виновата. А я обычный гражданин города Пенза написавший про себя.
Истерика обколотого. Это побочка такая?

Гость||

В РУМЫНИИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ВСЕ ЦЕНТРЫ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19

70% населения отказывается от вакцины. Принуждения больше не срабатывают, прививать больше некого!

Это невероятное событие. Люди в Румынии на данный момент выигрывают битву против сокращения населения системы с помощью программы вакцинации.

По официальным данным, в настоящий момент, как и во всем мире, предпринимаются попытки сформировать очередную волну заражения. Но люди твёрдо заявляют свою волю и не готовы сдаваться

Гость||

Я привился Спутником-V. Съездил отдохнуть на юг, в самую толчею и на поезде. Хожу ну работу, тут на работе толпа больных Ковидом. Спокойно езжу в автобусах и маршрутках, хожу каждый день в несколько супермаркетов, соблюдая правила - ношу маску. Не болел ничем простудным со времени прививки. Чуствую себя спокойно и уверенно: я сделал все что можно что-бы Ковидом болеть не тяжело, если еще что увеличит мою защиту от вируса - буду применять.

——

А я делаю все тоже самое, кроме укольчиков недовакцинками и масочек. И чувствую себя так же уверенно, спокойно и радостно) вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Гость писал(a):

Я привился Спутником-V. Съездил отдохнуть на юг,

Дальше можно не читать. Пропагондон очередной. Или тупой ваксер обыкновенный.

Если бы написал, что привился спутником и тяжело заболел ковид, вот тут бы антиваксеры не написали бы, что пропаганда, бесы запрыгали бы и завизжали от радости, это ведь не так привычно, как то, что не привитой заболел, вон их сколько в красной зоне, с глупым выражением лица и отговоркой типа "не успел".

Гость||

Отпустите школьников на дистант.

Гость||

Саратов распустил ничего страшного не случилось хоть дне на 10

Гость||

Гость писал(a):

Если бы написал
Если бы у бабки хрен был, её дедкой звали.

Гость||

Делайте прививки,чтобы остановить эту заразу.Поймите,что это единственный выход остаться в живых.Носите маски и берегите себя и своих близких.Люди,поймите,что это действительно страшно.

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Имя: Гость
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