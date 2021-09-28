В Пензенской области число случаев коронавируса превысило 70 000

28.09.2021 | 13:15

Во вторник, 28 сентября, оперативный штаб Пензенской области обнародовал данные о новых случаях коронавируса в регионе. Таковых оказалось 241.

187 зараженных являются жителями Пензы, 21 - Пензенского района, 10 - Бессоновского, 5 - города Заречного, по 4 - Спасского и Шемышейского, по 3 - Мокшанского и Кузнецкого, 2 - Сосновоборского, по 1 - Наровчатского и Нижнеломовского.

Общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 70 093.

По данным Telegram-канала «Региональная политика», Пензенская область остается в красной зоне по коронавирусу на карте России.

«Тройку худших регионов по итогам недели покинула Еврейская АО, место которой заняла Республика Коми. Остались в тройке аутсайдеров Мурманская и Пензенская области», - сообщили авторы канала.

Также отмечается, что Пензенская область оказалась в числе регионов (всего их 41), в которых за неделю упало количество выздоровевших от коронавируса.