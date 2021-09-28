Общество

Пенза попала в тройку аутсайдеров по COVID-19 среди регионов

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Пензенская область остается в красной зоне по коронавирусу на карте России. Такие данные опубликовал Telegram-канал «Региональная политика» вечером в понедельник, 28 сентября.

«Индекс пандемии за 20-26 сентября подтвердил неблагоприятные тенденции, которые охватили большинство субъектов Федерации. Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом составил за неделю 8,8%, а количество тех, кто болел этой болезнью по состоянию на конец недели, выросло на 6%. Число смертей от коронавируса выросло не так заметно - на 2,8%. При этом вновь сократилось число выздоровевших - на 1%», - сообщают авторы канала.

В частности, Пензенская область оказалась в числе регионов (всего их 41), в которых за неделю упало количество выздоровевших от коронавируса.

«Самое резкое сокращение было отмечено в Республике Коми, Пензенской и Владимирской областях, Республике Алтай, Хакасии и Забайкальском крае. В то же время гораздо чаще люди стали выздоравливать в Орловской и Саратовской областях, Ингушетии, Бурятии и Магаданской области», - сообщает «Региональная политика».

В список 16 регионов, где снизилось число новых случаев, а также 33 регионов, где сократилось количество умерших, Пензенская область не попала.

«Тройку худших регионов по итогам недели покинула Еврейская АО, место которой заняла Республика Коми. Остались в тройке аутсайдеров Мурманская и Пензенская области. Тройка лучших регионов теперь целиком состоит из республик - ее покинул Кузбасс, а к Чечне и Татарстану присоединился Дагестан», - заключают авторы канала.

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Источник — t.me/regpol
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Гость||

ну и какое до этого дело простому пензенцу, который бегает по скидкинам со светофорами в поисках более дешевых макарошек

Гость||

Ну , и с кого спрашивать за такие результаты ? В Саратове детей дома посадили , в Волгограде собираются , а в Пензе всё на родителей оглядываются. Транспорт битком ездит ! Мурманск , там вахтовики на сторойке в Белореченске , КОМИ и Пенза болеют от нищеты.

Гость||

Считаем больных в привитых, гонимся за показателями вот и получили обратный результат. вводите срочно ограничения! Пусть дети неделю посидят дома...и т. д.

Гость||

Гость писал(a):

Считаем больных в привитых, гонимся за показателями вот и получили обратный результат. вводите срочно ограничения! Пусть дети неделю посидят дома...и т. д.
Сиди со своими дурачками дома сам. А мои поучатся нормально и в кружки походят.

Гость||

Гость писал(a):

Транспорт битком ездит !
Как хорошо было когда ковидбараны по домам сидели. В автобусе пусто было. Красота)))

Гость||

Врачи на вызов не приезжают неделю. Дозвониться нереально. Полностью просела вся система здравоохранения.

Гость||

Учителя опять топят за дистант , сами сидите дома

Гость||

статистика то печальная

Гость||

Гость писал(a):

статистика то печальная
ну это куому печалшьная а кому и забавная, так как другие проблемы заботят а смотреть на вас конобесов иногда забавляет

Гость||

Больной?

Гость||

Мой тоже в школу ходил и кружоки, принёс ковид и теперь все болеем тяжело. Или думаете вы бессмертны?

Гость||

Гость писал(a):

Мой тоже в школу ходил и кружоки, принёс ковид и теперь все болеем тяжело.
Сезонные сопли. От них только бомжы и алкаши мрут. Вы к какой категории себя причисляете?

Гость||

Так ничего власти не делают!Маршрутки битком набиты,всё без масок ходят!Кого волнует,что каждый день по 20с лишним человек умирает.Люди совсем безразличны стали и к себе,и к другим.А Минздрав и Роспотребнадзор надо разгонять взашей,они не работоспособны на сегодняшний день!

Гость||

Нет, согласна ограничить все.

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутки битком набиты,всё без масок ходят!Кого волнует,что каждый день по 20с лишним человек умирает
Ты не поверишь. Но до ковидабесия люди тоже умирали. Но это секрет. Для таких идиотов как ты.

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Имя: Гость
Комментарий:

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