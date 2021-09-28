Пенза попала в тройку аутсайдеров по COVID-19 среди регионов

28.09.2021 | 08:36

Пензенская область остается в красной зоне по коронавирусу на карте России. Такие данные опубликовал Telegram-канал «Региональная политика» вечером в понедельник, 28 сентября.

«Индекс пандемии за 20-26 сентября подтвердил неблагоприятные тенденции, которые охватили большинство субъектов Федерации. Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом составил за неделю 8,8%, а количество тех, кто болел этой болезнью по состоянию на конец недели, выросло на 6%. Число смертей от коронавируса выросло не так заметно - на 2,8%. При этом вновь сократилось число выздоровевших - на 1%», - сообщают авторы канала.

В частности, Пензенская область оказалась в числе регионов (всего их 41), в которых за неделю упало количество выздоровевших от коронавируса.

«Самое резкое сокращение было отмечено в Республике Коми, Пензенской и Владимирской областях, Республике Алтай, Хакасии и Забайкальском крае. В то же время гораздо чаще люди стали выздоравливать в Орловской и Саратовской областях, Ингушетии, Бурятии и Магаданской области», - сообщает «Региональная политика».

В список 16 регионов, где снизилось число новых случаев, а также 33 регионов, где сократилось количество умерших, Пензенская область не попала.

«Тройку худших регионов по итогам недели покинула Еврейская АО, место которой заняла Республика Коми. Остались в тройке аутсайдеров Мурманская и Пензенская области. Тройка лучших регионов теперь целиком состоит из республик - ее покинул Кузбасс, а к Чечне и Татарстану присоединился Дагестан», - заключают авторы канала.