В Пензе ищут участок под еще один приют для бродячих животных

28.09.2021 | 12:18

Во вторник, 28 сентября, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили ситуацию с ростом популяции бродячих собак в городе.

В управление ЖКХ поступило сразу несколько заявок на отлов животных от жителей улицы Ново-Казанской на ГПЗ.

Сотрудники МУПа, куда управление ЖКХ передает заявки, 10 сентября выезжали в данный микрорайон и отловили шесть псов. Они намерены продолжить работу и до 30-го числа поймать еще несколько особей.

С начала года в Пензе с улиц забрали 178 собак. Их поместили в приют на улице Осенней, где должны были вакцинировать от бешенства и стерилизовать, а затем повесить бирку на ухо и вернуть в среду обитания.

Сейчас свободных мест в приюте почти нет.

«В связи с этим принято решение о строительстве еще одного здания, сейчас идет подбор подходящего земельного участка», - сообщили в пресс-службе мэрии.