В Пензе ищут участок под еще один приют для бродячих животных

Во вторник, 28 сентября, на оперативном совещании в администрации Пензы обсудили ситуацию с ростом популяции бродячих собак в городе.
В управление ЖКХ поступило сразу несколько заявок на отлов животных от жителей улицы Ново-Казанской на ГПЗ.
Сотрудники МУПа, куда управление ЖКХ передает заявки, 10 сентября выезжали в данный микрорайон и отловили шесть псов. Они намерены продолжить работу и до 30-го числа поймать еще несколько особей.
С начала года в Пензе с улиц забрали 178 собак. Их поместили в приют на улице Осенней, где должны были вакцинировать от бешенства и стерилизовать, а затем повесить бирку на ухо и вернуть в среду обитания.
Сейчас свободных мест в приюте почти нет.
«В связи с этим принято решение о строительстве еще одного здания, сейчас идет подбор подходящего земельного участка», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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я тоже пес, попробуйте меня отловить