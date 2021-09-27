Пензенцам пообещали отловить бездомных псов на Ново-Казанской

27.09.2021 | 11:58

В Управлении ЖКХ г. Пензы отреагировали на жалобу жителей ГПЗ и Маньчжурии, которым не дает прохода стая бездомных собак.

«В МУП по очистке города направлено письмо для проведения мероприятий по отлову животных без владельцев в указанном месте их концентрации. О сроках проведения отлова жители могут быть проинформированы в МУП по очистке города по адресу: г. Пенза, улица Бийская, 3в, тел. 93-00-69», - говорится в ответе.

26 сентября одна из местных жительниц рассказала порталу «ПензаИнформ», что псы напали на девочку напротив дома на Ново-Казанской, 4.

«Мимо проезжал таксист, и она запрыгнула к нему в машину. Если бы не помощь прохожего, девочку бы растерзали», - написала женщина.

До этого пензенец по имени Дмитрий напомнил, что весной 2021 года стая собак загнала женщину в подвальный спуск дома № 6Б на ул. Ново-Казанской, впоследствии женщина была госпитализирована с подозрением на травму позвоночника.