Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|12:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам пообещали отловить бездомных псов на Ново-Казанской

Печать

В Управлении ЖКХ г. Пензы отреагировали на жалобу жителей ГПЗ и Маньчжурии, которым не дает прохода стая бездомных собак.

«В МУП по очистке города направлено письмо для проведения мероприятий по отлову животных без владельцев в указанном месте их концентрации. О сроках проведения отлова жители могут быть проинформированы в МУП по очистке города по адресу: г. Пенза, улица Бийская, 3в, тел. 93-00-69», - говорится в ответе.

26 сентября одна из местных жительниц рассказала порталу «ПензаИнформ», что псы напали на девочку напротив дома на Ново-Казанской, 4.

«Мимо проезжал таксист, и она запрыгнула к нему в машину. Если бы не помощь прохожего, девочку бы растерзали», - написала женщина.

До этого пензенец по имени Дмитрий напомнил, что весной 2021 года стая собак загнала женщину в подвальный спуск дома № 6Б на ул. Ново-Казанской, впоследствии женщина была госпитализирована с подозрением на травму позвоночника.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

А что,изониазид перестали продавать?

Гость||

Всё стаи живут на стадионе ЛОКОМОТИВ,а питаться выходят на помойки.

Гость||

А в других районах не хотят ловить?

Гость||

Сейчас завоют зоошизоиды. А забрать домой по собачке слабо?

Гость||

Да эту информацию о том, что Управление ЖКХ направило письмо кому-то мы здесь читаем уже раз десять! А воз и ныне там. Дело, дело когда будет? Жители ведь не письмо ждут!

Гость||

Гость писал(a):

Да эту информацию о том, что Управление ЖКХ направило письмо кому-то мы здесь читаем уже раз десять! А воз и ныне там. Дело, дело когда будет? Жители ведь не письмо ждут!
Во во. Эти письма отписки уже 2 год получаем, а собак только больше становится, т.к. недееспособный житель их собирает со всей округи.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте