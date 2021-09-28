Общество

Пензенцы больше не смогут привиться от коронавируса в торговых центрах

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В Пензенской области закрываются пункты вакцинации против коронавируса, организованные в торговых центрах.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник, 28 сентября.

Пройти иммунизацию от опасной инфекции теперь можно будет только на площадках, открытых в медицинских учреждениях.

«Эта мера связана с тем, что нам нужно максимально сосредоточить медицинский персонал в амбулаторном звене и направить все усилия на оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций», - пояснил врио зампреда областного правительства - министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Сейчас Пензенская область находится в красной зоне по коронавирусу. В Сурском крае регистрируют стремительный рост случаев инфекции, разворачиваются дополнительные койко-места. Побит рекорд по числу вызовов скорой в сутки.

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Гость||

Правильное решение!

Гость||

да вообще отмените этот спектакль, кто заболел тот заболе обратился в больничку и в сосотвествии с заболеванием пусть его лечат

Гость||

Вот и славненько, а то развернули оголтелую кампанию по вакцинации. Разве что в туалетах не вакцинировали. Пусть те, кто хотят, идут ножками в медучреждения.

Гость||

Завыло болото

Гость||

Представьте себе серьёзное осложнение в виде отека Квинке при вакцинации в ТЦ. Пусть радуются, что никого не угробили.

Гость||

Заварить ворота !

Гость||

Гость писал(а):

> Завыло болото

= ==

А ты пасть прикрой и сразу тишина

Гость||

Представьте себе серьёзное осложнение в виде отека Квинке при вакцинации в ТЦ. Пусть радуются, что никого не угробили.

Вот именно. Я в детстве в поликлинике после АКДС чуть не умер. Всё подумали, что с сердцем плохо, пока губа до подбородка не отвисла.

Имя: Гость
Комментарий:

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