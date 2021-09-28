Пензенцы больше не смогут привиться от коронавируса в торговых центрах

28.09.2021 | 10:28

В Пензенской области закрываются пункты вакцинации против коронавируса, организованные в торговых центрах.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник, 28 сентября.

Пройти иммунизацию от опасной инфекции теперь можно будет только на площадках, открытых в медицинских учреждениях.

«Эта мера связана с тем, что нам нужно максимально сосредоточить медицинский персонал в амбулаторном звене и направить все усилия на оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам с проявлениями острых респираторных вирусных инфекций», - пояснил врио зампреда областного правительства - министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Сейчас Пензенская область находится в красной зоне по коронавирусу. В Сурском крае регистрируют стремительный рост случаев инфекции, разворачиваются дополнительные койко-места. Побит рекорд по числу вызовов скорой в сутки.