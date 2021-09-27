В Заречном вновь готовы развернуть ковидарий в перинатальном центре

27.09.2021 | 14:42

В Заречном перинатальный центр приостановил прием рожениц. Медучреждение готовятся опять перепрофилировать под ковидарий.

Об этом пишет портал «Город Z» со ссылкой на начальника МСЧ-59 Андрея Капустина.

Сейчас красная зона в медсанчасти Заречного заполнена. Там лечат 81 пациента, по мере необходимости ставят дополнительные кровати. Однако число заразившихся стремительно растет, поэтому вероятна нехватка мест.

Проблему может решить создание ковидного госпиталя в перинатальном центре. Если обстановка не улучшится, к 30 сентября медучреждение будет готово к приему инфицированных.

«Очень хочется верить, что к концу недели ситуация стабилизируется и открывать отделение для коронавирусных больных не придется. Но мы должны быть готовы к самому тяжелому сценарию», - цитирует портал Андрея Капустина.

На понедельник, 27 сентября, в Заречном, помимо 81 пациента в красной зоне МСЧ-59, болеют почти 450 взрослых и более 60 детей. Они получают амбулаторную помощь. Выросло число классов на карантине, теперь их 23. Закрыто 11 групп в детсадах.

Ранее перинатальный центр в Заречном уже преобразовывали в ковидарий. Свою работу он начал в середине октября 2020 года. Тогда медучреждение поделили на две части. Инфекционные койки развернули лишь в одной из них, а роддом, операционный блок и палату патологии законсервировали.