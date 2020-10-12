Закрытие перинатального центра: «Выхода нет. Много заболевших»

12.10.2020 | 08:17

В понедельник, 12 октября, перинатальный центр в Заречном прекратил принимать рожениц. Об этом сообщила заведующая медицинским учреждением Елена Шустикова.

«Выхода нет. Слишком много заболевших», - написала Шустикова в личном инстаграм-аккаунте.

По словам главы Заречного Олега Климанова, к утру 12 октября диагноз COVID-19 подтвердили у 1 081 жителя города. 90 человек находятся в МСЧ-59 (всего в учреждении 92 койки, то есть лимит практически исчерпан). 405 человек получают лечение амбулаторно, 2 - в Пензе.

Зареченский перинатальный центр готовится принять новых больных.

«Мы ждем перевода пациентов из инфекции. Коллектив будет обслуживать наш, акушерского отделения, мы перепрофилируемся под «ковидных» пациентов», - пояснила заведующая перинатальным центром.

Здание ПЦ разделили на две части, инфекционные койки планируют развернуть лишь в одной из них.

«Там, где роддом, оперблок и палата патологии, чтобы «ковидных» пациентов не было, мы эту половину здания законсервируем. Надеемся уместить», - рассказала Елена Шустикова.

Зареченских носителей коронавируса перестали госпитализировать в больницы Пензы из-за того, что они переполнены. Дефицит мест возник и в районных медучреждениях. В течение последней недели в Пензенской области выявляют более 100 новых пациентов каждый день.