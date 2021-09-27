В области побит рекорд по числу вызовов скорой помощи за сутки

27.09.2021 | 15:39

В Пензенской области достигнут исторический максимум количества вызовов скорой медицинской помощи за сутки. Об этом в региональном правительстве сообщили в понедельник, 27 сентября.

Максимум был зафиксирован 22-го числа и составил 1 710 вызовов. В среднем количество вызовов сейчас колеблется от 1 548 до 1 679 при обычном показателе в 1 100.

Ежедневно по линии скорой помощи к медикам обращаются от 174 до 306 человек с пневмонией, в том числе коронавирусной. От 127 до 187 человек нуждаются в госпитализации.

«В результате ежедневного прироста количества госпитализаций доля свободного коечного фонда, которая по рекомендуемым нормативам должна составлять от 10 до 20 процентов, на прошедшей неделе уже дважды приближались к критическим цифрам.

Поэтому в течение недели мы дважды пересматривали коечный фонд, увеличили количество «ковидных» больниц с 16 до 18 (включили Колышлей и Никольск) и количество круглосуточных инфекционных коек - с 2 340 до 2 577 коек (237 коек, +10%)», - уточнили в правительстве.

К подаче кислорода подключены 1 279 коек при нормативе 456, оборудованы 1 812 кислородных точек.

«Развернуты 237 коек для пациентов, требующих неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких (далее - ИВЛ), в том числе 118 коек для инвазивной ИВЛ и 119 коек для неинвазивной ИВЛ. В отделениях реанимации на утро 23.09.2021 находятся 105 человек, из них на ИВЛ - 61 человек», - добавили в областном правительстве.

Ранее там же сообщили, что COVID-19 повлиял на избыточную смертность населения в регионе, которая продолжает увеличиваться. За период с 1 января по 16 сентября 2021 года чаще всего фиксировалась смерть жителей Пензы, Кузнецка, Пензенского, Сердобского и Каменского районов.