Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|17:13
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Общество

В области побит рекорд по числу вызовов скорой помощи за сутки

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В Пензенской области достигнут исторический максимум количества вызовов скорой медицинской помощи за сутки. Об этом в региональном правительстве сообщили в понедельник, 27 сентября.

Максимум был зафиксирован 22-го числа и составил 1 710 вызовов. В среднем количество вызовов сейчас колеблется от 1 548 до 1 679 при обычном показателе в 1 100.

Ежедневно по линии скорой помощи к медикам обращаются от 174 до 306 человек с пневмонией, в том числе коронавирусной. От 127 до 187 человек нуждаются в госпитализации.

«В результате ежедневного прироста количества госпитализаций доля свободного коечного фонда, которая по рекомендуемым нормативам должна составлять от 10 до 20 процентов, на прошедшей неделе уже дважды приближались к критическим цифрам.

Поэтому в течение недели мы дважды пересматривали коечный фонд, увеличили количество «ковидных» больниц с 16 до 18 (включили Колышлей и Никольск) и количество круглосуточных инфекционных коек - с 2 340 до 2 577 коек (237 коек, +10%)», - уточнили в правительстве.

К подаче кислорода подключены 1 279 коек при нормативе 456, оборудованы 1 812 кислородных точек.

«Развернуты 237 коек для пациентов, требующих неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких (далее - ИВЛ), в том числе 118 коек для инвазивной ИВЛ и 119 коек для неинвазивной ИВЛ. В отделениях реанимации на утро 23.09.2021 находятся 105 человек, из них на ИВЛ - 61 человек», - добавили в областном правительстве.

Ранее там же сообщили, что COVID-19 повлиял на избыточную смертность населения в регионе, которая продолжает увеличиваться. За период с 1 января по 16 сентября 2021 года чаще всего фиксировалась смерть жителей Пензы, Кузнецка, Пензенского, Сердобского и Каменского районов.

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Гость||

опять кошмаренье, да никто не боиться самого вируса итп, бояться ограничений, штрафов итп

Гость||

ну сами же сказали, что при соплях вызывать скорую надо, идиотизм...

Гость||

Да не перживайте,на Чемодановке новый участок кладбища открыли и места всем хватит...

Гость||

Гость писал(a):

Да не перживайте,на Чемодановке новый участок кладбища открыли и места всем хватит...
не я хочу что бы меня сожгли

Гость||

Гость писал(a):

ну сами же сказали, что при соплях вызывать скорую надо,
кто сказал? Фамилию или должность назовите или ссылку, где прочитать.

Гость||

Гость писал(a):

кто сказал? Фамилию или должность назовите или ссылку, где прочитать.
Пензенцев с признаками ОРВИ просят вызывать врача на дом

https://www.penzainform.ru/news/social/2021/09/23/penzentcev_s_priznakami_orvi_prosyat_vizivat_vracha_na_dom.html

Гость||

Гость писал(a):

опять кошмаренье, да никто не боиться самого вируса итп, бояться ограничений, штрафов итп
в смысле никто. Многие опасаются, т.к.примеров дофига, когда знакомые люди тяжело болели, долго восстанавливались, а некоторые умерли. Я, например, боюсь заразить свою мать, она в возрасте, может не перенести болезнь. Это только дураки ничего не боятся.

Гость||

Сами запретили людям в поликлиники ходить, враче не хватает. Так людям куда звонить? в скорую ))) Еще и не так будет (

Гость||

Гость писал(a):

Пензенцев с признаками ОРВИ просят вызывать врача на дом
Наиболее характерные симптомы ОРВИ: постепенное начало, лихорадка (до 38°С), насморк с обильным слизистым отделяемым, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле.

Гость||

Ну чо, здравствуй удаленка? Завтра только вот инаугурацию проведем - и на удаленку.

Гость||

Гость писал(a):

в смысле никто. Многие опасаются, т.к.примеров дофига, когда знакомые люди тяжело болели, долго восстанавливались, а некоторые умерли. Я, например, боюсь заразить свою мать, она в возрасте, может не перенести болезнь. Это только дураки ничего не боятся.
а я не боюсь экранныъ страшилок про сезонные сопли

Гость||

врачи получают огромные зарплаты за свою работу, поэтому пускай работают. средний класс в стране как сказал президент получает 15-20 тыс. в месяц, врачи в разы больше. чем они не довольны? или они считают что президент и статистика нам врут? у нас нет оснований не верить президенту который живет только по законну и не врет.

Гость||

Гость писал(a):

у нас нет оснований не верить президенту который живет только по законну и не врет.
а у меня есть основания ему не верить

Гость||

Путинский прорыв в действии.

Гость||

Побит рекорд, увеличили койки и что?

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Имя: Гость
Комментарий:

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