Общество

COVID-19 повлиял на избыточную смертность населения в регионе

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Эпидемиологическая ситуация в Пензенской области оценивается как крайне напряженная. По информации регионального правительства, с 1 января этого года заболеваемость COVID-19 растет, на 16 сентября показатель достиг 74,2 на 1 000 населения, превысив среднероссийский (67,9) на 9,3%.

Максимальные число зараженных выявлено в Сосновоборском (112,9, +52% к среднеобластному уровню), Никольском (108,5, +46,2%) и Мокшанском (106,6, +43,7%) районах.

«За период с 1 января по 16 сентября 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го количество умерших в регионе выросло на 1 798 человек (на 12%, в России +18,1%). Максимальное отклонение количества умерших за этот период имеют Иссинский (+32,2%, +37 умерших), Малосердобинский (+26,2% , +27 умерших) и вновь Мокшанский (+ 24,3%, +74 умерших) районы», - уточнили в правительстве области.

Чаще всего фиксировалась смерть жителей Пензы, Кузнецка, Пензенского, Сердобского и Каменского районов. На эти муниципальные образования приходится 1 326 летальных исходов из 1 798.

В основном умирали лица старшего возраста с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, сахарным диабетом.

Отмечается, что коронавирус напрямую влияет на избыточную смертность населения Пензенской области, которая продолжает увеличиваться.

«В структуре прироста количества умерших за текущий период 2021 года по отношению к 2019 году COVID-19, пневмонии и причины, связанные с COVID-19, составляют 82,7%. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года весь прирост смертности населения в 2021 году, а это 1 798 человек, обусловлен новой коронавирусной инфекцией.

Тренд на увеличение заболеваемости COVID-19 позволяет нам прогнозировать дальнейшее нарастание количества умерших как от новой коронавирусной инфекции, так и от ее осложнений», - заключили в правительстве.

В связи с этим жителей региона призывают вакцинироваться, чтобы защитить себя и своих близких.

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Гость||

Да, всё от коронавируса. Все другие болячки пропали, только он остался.

Гость||

свежо предание, да верится с трудом) свою беспомощность и неспособность лечить списывают на сверхопасный вирус)

Гость||

Никого не щадит этот вирус

Гость||

Гость писал(a):

Да, всё от коронавируса. Все другие болячки пропали, только он остался.
Вы, извините, - идиот в стадии дебильности? Вам русским языком написали: "избыточная смертность". Не понимаете, что старые болячки никуда не делись, а к ним добавилась новая? Вы действительно настолько глупы, чтобы не осилить совершенно очевидную вещь?

Гость||

Как только увеличилось количество вакцинированных так и смертность увеличилась.Вопрос,почему?Да потому что заразу вводят людям1

Гость||

На баранопростудку сейчас всех собак свесят

Гость||

Спасибо, Господи, что в Мокшане все хорошо, прям гордость берет за малую родину-и в статистике почти всегда середнячком, да и вообще рай вокруг, а вот почему второе место по смертности-это теперь только покойников, Царство небесное, спрашивать. Взяли да и вывели, сердечные, район на 2 место по смертности, а так все хорошо. Кто не верит-читайте районные газеты и официальные СМИ слушайте

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