Пензенцам рассказали, как можно избежать введения новых ограничений

В Пензе готовятся усилить контроль за соблюдением горожанами ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
О рейдах, которые пройдут в ближайшее время по торговым центрам и в общественном транспорте сообщается в Instagram-аккаунте мэрии.
Кроме того, в администрации напомнили, что действие режима повышенной готовности продлили до 31 октября включительно, и объяснили, как избежать введения более строгих ограничений при начавшейся 4-й волне инфекции.
Согласно посту, все зависит от соблюдения следующих требований: использовать СИЗы в местах скопления людей, не нарушать социальную дистанцию, проводить массовые мероприятия при заполняемости помещений не более чем на 50%, организовать проход на них только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, закрыть заведения общепита с 23:00 до 6:00.
23 сентября руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин отметил, что в регионе сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация. По его словам, прогноз неблагоприятен еще месяца на полтора-два, тем более что в связи с сезонностью активизировались другие инфекции.
Не исключены переход школьников на дистанционное обучение и введение более жестких ограничений.
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Уже никак нельзя избежать, люди приняли игру властей по ущемлению их в правах, либо массовое непослшание, либо будем скоро как зеки с бпаслетами ходить, и если не туда и не вовремя пошел - бить током.