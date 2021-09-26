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Общество

Пензенцам рассказали, как можно избежать введения новых ограничений

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В Пензе готовятся усилить контроль за соблюдением горожанами ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

О рейдах, которые пройдут в ближайшее время по торговым центрам и в общественном транспорте сообщается в Instagram-аккаунте мэрии.

Кроме того, в администрации напомнили, что действие режима повышенной готовности продлили до 31 октября включительно, и объяснили, как избежать введения более строгих ограничений при начавшейся 4-й волне инфекции.

Согласно посту, все зависит от соблюдения следующих требований: использовать СИЗы в местах скопления людей, не нарушать социальную дистанцию, проводить массовые мероприятия при заполняемости помещений не более чем на 50%, организовать проход на них только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, закрыть заведения общепита с 23:00 до 6:00.

23 сентября руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин отметил, что в регионе сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация. По его словам, прогноз неблагоприятен еще месяца на полтора-два, тем более что в связи с сезонностью активизировались другие инфекции.

Не исключены переход школьников на дистанционное обучение и введение более жестких ограничений.

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Гость||

Уже никак нельзя избежать, люди приняли игру властей по ущемлению их в правах, либо массовое непослшание, либо будем скоро как зеки с бпаслетами ходить, и если не туда и не вовремя пошел - бить током.

Гость||

О , опять запугивание включили , люди не ведитесь на эту чушь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе готовятся усилить контроль за соблюдением горожанами ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

О рейдах, которые пройдут в ближайшее время по торговым центрам и в общественном транспорте сообщается в Instagram-аккаунте мэрии.

Почему рейды не проводят в РПЦ? Там все без масок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно посту, все зависит от соблюдения следующих требований: использовать СИЗы в местах скопления людей, не нарушать социальную дистанцию, проводить массовые мероприятия при заполняемости помещений не более чем на 50%, организовать проход на них только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, закрыть заведения общепита с 23:00 до 6:00.
В РПЦ ничего из этого не соблюдают. Почему рейды снова будут по торговым центрам и в общественном транспорте, а не в точках РПЦ?

Мотовилов (гость)||

Эта пан-кампания бесполезна и вредна:

1. Прививка заведомо отстаёт от новых штаммов и потому никак не защищает от них.

2. Ослабляет организм на 3 месяца и делает его уязвимым для новых штаммов.

3. Маски тоже вредны, так как препятствуют естественной вентиляции лёгких.

4. Страшилки в СМИ повышают уровень стресса и ломают сердечно-сосудистую систему.

В общем итоге повышается смертность.

/Никого не призываю и чужого материала никогда не распространяю/

Гость||

Вот-вот, про социальную дистанцию нам в маршрутках расскажите, где народ на головах друг у друга. Пусть губернатор и гор. администрация сначала обеспечит Пензу нормальным общественным транспортом, а потом вводит ограничения

Гость||

бред сумасшедшего

Гость||

А чо прикольно. Останавливать в час пик маршрутки и штрафовать всех за несоблюдение социальной дистанции.

Гость||

А как мне соблюдать социальную дистанцию на практике? Наверно шест полутораметровый всегда с собой носить и размахивать им вокруг себя чтоб никто не приближался.

Гость||

На почту сходите проверить соблюдение социальной дистанции

Гость||

Чинки, а в маршрутках есть социальная дистанция? Не трепите языком дуболомы

Гость||

Ковид только ночью передаётся? в местах общепита? Странно! выделите дополнительный транспорт, что бы не набивать битком маршрутки и автобусы! Начните хоть с малого!

Гость||

и снова на улицах продавцы газет и журналов.

Имя: Гость
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