Пензенцам рассказали, как можно избежать введения новых ограничений

26.09.2021 | 12:43

В Пензе готовятся усилить контроль за соблюдением горожанами ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

О рейдах, которые пройдут в ближайшее время по торговым центрам и в общественном транспорте сообщается в Instagram-аккаунте мэрии.

Кроме того, в администрации напомнили, что действие режима повышенной готовности продлили до 31 октября включительно, и объяснили, как избежать введения более строгих ограничений при начавшейся 4-й волне инфекции.

Согласно посту, все зависит от соблюдения следующих требований: использовать СИЗы в местах скопления людей, не нарушать социальную дистанцию, проводить массовые мероприятия при заполняемости помещений не более чем на 50%, организовать проход на них только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, закрыть заведения общепита с 23:00 до 6:00.

23 сентября руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин отметил, что в регионе сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация. По его словам, прогноз неблагоприятен еще месяца на полтора-два, тем более что в связи с сезонностью активизировались другие инфекции.

Не исключены переход школьников на дистанционное обучение и введение более жестких ограничений.