Общество

В Пензенской области прогноз по COVID-19 неблагоприятен

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Ситуация по заболеваемости в Пензенской области неблагополучная. Так оценил ее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 сентября.

По его мнению, коллективный иммунитет недостаточен для того, чтобы снизить заболеваемость. «Мы констатируем, что с третьей декады июня начался небольшой подъем, когда у нас было 80-83 заболевших в день. С 20 июля наблюдается ухудшение ситуации: 173, 212 заболеваний уже регистрировалось. И с конца июля по сегодняшний день ситуация неблагополучная - ежедневно мы регистрируем 230-245 случаев в сутки. Это достаточно высокие цифры по сравнению с другими регионами. Ежесуточная заболеваемость составляет 18 человек на 100 000 населения», - рассказал он.

Причин несколько. Во-первых, население перестало соблюдать меры санитарной безопасности, особенно в общественном транспорте. Во-вторых, темпы иммунизации недостаточны. В-третьих, с окончанием туристического сезона многие пензенцы вернулись из других регионов и из-за рубежа. В-четвертых, начался учебный год в школах и вузах.

Прогноз неблагоприятен еще месяца на полтора-два, тем более что в связи с сезонностью активизировались другие инфекции.

Глава регионального управления Роспотребнадзора предупредил: человек может одновременно заболеть микст-инфекцией, то есть, к примеру, гриппом и коронавирусом одновременно, что грозит усилением общей интоксикации организма. Особенно опасно такое заболевание для пожилых людей с ослабленным иммунитетом. Перекусихин призвал соблюдать элементарные меры предосторожности и сделать прививки.

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Гость||

так вы больше сгоняйте на какие-то забеги, спектакли и прочую чушь. смерть людей на вашей совести

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Причин несколько. Во-первых, население перестало соблюдать меры санитарной безопасности, особенно в общественном транспорте. Во-вторых, темпы иммунизации недостаточны.
Мракобесы дрыгают ножками.

Гость||

А работать этот Перекусихин не пробовал? Так, как полагается руководителю такого уровня! А то только интервью раздаёт да призывы делает.Почему не спросит с администрации города да и тех же транспортников за вопиющий беспорядок в общественном транспорте, особенно в маршрутках? А не его ли вина, что вакцинация населения почти остановилась? Руками.разводить оно конечно проще и не так трудозатратно, как работать по настоящему!

Гость||

Число заболевших модным вирусом превысило в мире 230 миллионов человек.

Только забывают упомянуть, что это - с начала пандемии. То есть, если считать с марта 2020 года - за 18 месяцев.

Население Земли составляет приблизительно 7 890 000 000. То есть за 18 месяцев инфицированными оказалось примерно 3 процента жителей планеты. При том, что у большинства этот вирус буквально выковыривают из носа хз какими тестами при полном отсутствии симптомов.

А умерших за это же время с теми же самыми суперпоказательными тестами 4 728 496. То есть примерно 0,06 процента населения Земли. За 18 месяцев буйства смертоносного вируса.

Такое ощущение, что люди на почве страха утратили последние когнитивные способности. В том числе считать. Про логически мыслить и говорить нечего.

4 млн. смертей от модного вируса за полтора года людей пугают. А 9 миллионов в год - от болезней сердца - ни разу. И 1,5 миллиона в год от туберкулёза тоже. Про голод, от которого за девять месяцев прошлого, 2020 года, умерло только по данным ООН, 7 миллионов человек и вспоминать не стоит.

Всё же никогда ещё разожжённый медиа звериный страх смерти не превращал человека в обезьяну так быстро.

Гость||

Гость писал(a):

Мракобесы дрыгают ножками.
Ковид дебилы ликуют.

Гость||

Гость писал(a):

смерть людей на вашей совести
Из-за небывалой кампании по саботажу вакцинации смерти, безусловно, на совести мракобесов. У них по локоть руки в крови. Естественно есть вина и предателей врачей.

Гость||

Хатим дистанционку

Гость||

у нас власть чиновников сводится только к констатации фактов, всё остальное время они заняты собой и своим обогащением. паразиты

Гость||

основной массе людей ковидла не страшна. Остальных необходимо надлежащим образом лечить. А т.н. "массовая вакцинация" никаких медицинских показаний не имеет. Лишь только бизнес-интересы

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.09.2021 10:37|

Хатим дистанционку

а на завод работать не хочется?

Гость||

так и ежу было понятно, что осенью начнется подъем заболеваемости, поскольку этот вирус - обычное ОРВИ. Ничего страшного и непредсказуемого не происходит. Сопли не страшны

Гость||

Всякие кроссы наций, спартакиада ветеранов спорта, там ковид не берет?

Гость||

Гость писал(a):

этот вирус - обычное ОРВИ
Твои выдумки.

Гость||

Ни один знакомый врач по факту не привился, только по бумагам.

Гость||

Гость писал(a):

Всякие кроссы наций, спартакиада ветеранов спорта, там ковид не берет?
Ковид и в РПЦ не берёт и там недействует режим повышенной готовности.

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Имя: Гость
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