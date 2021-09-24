В Пензенской области прогноз по COVID-19 неблагоприятен

24.09.2021 | 10:11

Ситуация по заболеваемости в Пензенской области неблагополучная. Так оценил ее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 сентября.

По его мнению, коллективный иммунитет недостаточен для того, чтобы снизить заболеваемость. «Мы констатируем, что с третьей декады июня начался небольшой подъем, когда у нас было 80-83 заболевших в день. С 20 июля наблюдается ухудшение ситуации: 173, 212 заболеваний уже регистрировалось. И с конца июля по сегодняшний день ситуация неблагополучная - ежедневно мы регистрируем 230-245 случаев в сутки. Это достаточно высокие цифры по сравнению с другими регионами. Ежесуточная заболеваемость составляет 18 человек на 100 000 населения», - рассказал он.

Причин несколько. Во-первых, население перестало соблюдать меры санитарной безопасности, особенно в общественном транспорте. Во-вторых, темпы иммунизации недостаточны. В-третьих, с окончанием туристического сезона многие пензенцы вернулись из других регионов и из-за рубежа. В-четвертых, начался учебный год в школах и вузах.

Прогноз неблагоприятен еще месяца на полтора-два, тем более что в связи с сезонностью активизировались другие инфекции.

Глава регионального управления Роспотребнадзора предупредил: человек может одновременно заболеть микст-инфекцией, то есть, к примеру, гриппом и коронавирусом одновременно, что грозит усилением общей интоксикации организма. Особенно опасно такое заболевание для пожилых людей с ослабленным иммунитетом. Перекусихин призвал соблюдать элементарные меры предосторожности и сделать прививки.