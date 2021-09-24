Общество

Главный санитарный врач области рассказал о штаммах вирусов

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В Пензенской области кроме обычного штамма COVID-19 зарегистрирован еще и так называемый индийский (дельта-штамм), который стал уже преобладать над «классикой», а также зафиксировано два случая заражения британским.

Об этом рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 сентября.

«Мониторинг циркуляции вирусов проводится нашим управлением постоянно. Каждую неделю мы отправляем выделенный возбудитель в НИИ «Микроб» Саратовской области, и там изучают, какой штамм у нас превалирует», - объяснил он.

Перекусихин также отметил, что в связи с сезонностью наблюдается всплеск ОРВИ -

сейчас превышение эпидпорога составляет 49%.

«В основном циркулируют РС-вирус, аденовирус и парагрипп, вирус гриппа пока не найден. Превышение идет за счет взрослого населения, но заболеваемость набирает темпы и среди детей с подростками», - предупредил главный санитарный врач области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это вы себе сказки рассказывайте , все уже поняли смысл этого вируса

Гость||

А Перекусихин разве санитарный врач? Он же руклводитель РосПОТРЕБнадзора, то есть он руководитель Потребительского надзора, контролирует что мы потребляем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области кроме обычного штамма COVID-19 зарегистрирован еще и так называемый индийский (дельта-штамм), который стал уже преобладать над «классикой»
Когда он успел запреобладать над простым ковидом? Чего врать то! Как не стыдно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Превышение идет за счет взрослого населения, но заболеваемость набирает темпы и среди детей с подростками», - предупредил главный санитарный врач области.
Такого быть не может. 2 года простой вирус не могут победить. Такого никогда не было. Чьих рук дело, признавайтесь?

Гость||

у него случайно фамилия не Андерсен или Баженов, они тоже сказки любили рассказывать.

Гость||

кто верит нашей власти и их лизоблюдам? интересно дураки остались еще в стране или здохли уже?

Гость||

надеюсь что 72% готовы по указке сверху отдать своих детей на опыты. начните детскую вакцинацию наконец, а то вон какая волна. и что бы народ не артачился, начните с детей бюджетников. бюджетному быдлу не привыкать, они и геями готовы стать если единоросы и президент прикажут.

Гость||

Гость писал(a):

Это вы себе сказки рассказывайте , все уже поняли смысл этого вируса
согласен, готов лично по их раценкам на жизнь скажем за лямчик вылизать палату с ковидными больными лишь одно условие что бы по площади по силам было и потом торжествовать своим быьим здоровьем

Гость||

не то лизать собрался, они за хорошие деньги обычно другое место вылизывают своим начальникам

Гость||

Раньше Потребнадзор никто и не слышал, а теперь - "весь вечер на сцене несравненный...".

Имя: Гость
Комментарий:

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