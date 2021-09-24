Главный санитарный врач области рассказал о штаммах вирусов

24.09.2021 | 10:24

В Пензенской области кроме обычного штамма COVID-19 зарегистрирован еще и так называемый индийский (дельта-штамм), который стал уже преобладать над «классикой», а также зафиксировано два случая заражения британским.

Об этом рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 23 сентября.

«Мониторинг циркуляции вирусов проводится нашим управлением постоянно. Каждую неделю мы отправляем выделенный возбудитель в НИИ «Микроб» Саратовской области, и там изучают, какой штамм у нас превалирует», - объяснил он.

Перекусихин также отметил, что в связи с сезонностью наблюдается всплеск ОРВИ -

сейчас превышение эпидпорога составляет 49%.

«В основном циркулируют РС-вирус, аденовирус и парагрипп, вирус гриппа пока не найден. Превышение идет за счет взрослого населения, но заболеваемость набирает темпы и среди детей с подростками», - предупредил главный санитарный врач области.