Общество

В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю возросла на 15%

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С 13 по 19 сентября, в течение 37-й недели 2021 года, в Пензенской области было зарегистрировано 3 356 случаев ОРВИ - 252 на 100 000 населения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Суммарная заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 15% и превысила уровень эпидпорога на 49%.

Всего в регионе переболело ОРВИ 0,43% населения, в том числе 0,38% детей в возрасте до 14 лет.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ наблюдается в Спасском (918,8), Мокшанском (901,5), Лопатинском (844), Сердобском (556), Никольском (547,6), Сосновоборском (447,8), Лунинском (445,4), Нижнеломовском (378,9) и Кузнецком (361,3) районах, а также в Кузнецке (693) и Пензе (428,7).

В областном центре суммарная заболеваемость РВИ - 335,3 на 100 тысяч населения (1 747 случаев), это на 3,2%, больше, чем на предыдущей неделе, и на 35,8% выше уровня эпидпорога. Среди детей данный показатель ниже контрольного уровня, среди взрослых превышение составляет 51,1%.

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Источник — фото pixabay.com
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