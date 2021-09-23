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Общество

В Заречном ищут добровольцев для помощи медикам в красной зоне МСЧ

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Зареченская МСЧ-59 приглашает волонтеров для помощи сотрудникам инфекционного отделения. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на пресс-службу учреждения здравоохранения.

Помощь добровольцев требуется для транспортировки тяжелобольных с диагнозом COVID-19 на диагностическое обследование. Дело в том, что в инфекционном отделении в основном работают женщины, а у многих пациентов наблюдается избыточный вес и нет родственников.

От волонтеров не потребуется постоянного нахождения в красной зоне - с ними станут заранее договариваться о времени, когда возникнет нужда в их подмоге. Им будут предоставляться средства индивидуальной защиты.

Желающих стать волонтерами просят в будние дни после 15:00 позвонить заведующей инфекционным отделением Ирине Анатольевне Маловой по телефону 60-59-30.

В 2020 году на помощь работникам МСЧ-59 пришли автоволонтеры. Им поручали различные задачи: перевозку пожилых и маломобильных пациентов, доставку лекарств, вещей, продуктов, оборудования. Они также помогали врачам объехать больных, которые сами не могли посетить медицинское учреждение.

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Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Какой оклад?

Гость||

сколько платить будут?сейчас капитализм, за каждый мой пук или шевеление пальцем по просьбе другого надо платить мне

Гость||

Хочу, хоть узнаю как дела реально обстоят, а то официалке нет веры никакой!

Гость||

ну вот и дожили, добровольцы нужны

Гость||

Гость писал(a):

Хочу, хоть узнаю как дела реально обстоят, а то официалке нет веры никакой!
а тебе зачем это, я вон пивка дерябну и мне пофиг на эти информации, правда или ложь, меня интересует только сколко что стоити узнать ее легко просто зайти в магаз

Гость||

Ошалели ! Ну наконец то правда вылезает - старики дохнут от плохого ухода . Когда больницы закупят - скользящие простыни, нормальные каталки .Есть спец.средства для облегчения труда медперсонала. В больницах Москвы есть должность -транспортировщик. Пора уже красные зоны открывать , родные имеют право посещать своих родственников ! Сколько вообще медперсонала приходится на койки ?

Гость||

Какой оклад,написано же волонтеры,а это безвозмездная помощь.В церкви не ходите,нищим не помогаете,ну так вместо лежания на диване помогите женщинам медмкам

Гость||

Гость писал(a):

ну так вместо лежания на диване помогите женщинам медмкам
ну а за ради чаво????????????

Гость||

Че их искать то? Едросов пол страны, помогут.

Гость||

За 20 с лишним лет Капустин развалил все МСЧ, терапевтов не хватает, узких специалистов нет.Уже долгие годы в обращении в МСЧ нет никакого смысла- там не помогут.Маму с занозой в ногте хирург из поликлинники гонял по кабинетам, потом отправил в приемный покой, где ей ещё несколько часов не могли достать занозу, из за очереди.В итоге мама с плохим зрением все таки достала занозу себе сама, сидя в приемном покое больницы!!! Знаю ещё массу примеров скотского отношения к пациентам в МСЧ. А теперь они помощи хотят? Пусть руководство во главе с Капустиным и таскает !

Гость||

Мракобесов, антиваксеров туда надо, потаскать результат своей пропаганды.

Гость||

Гость писал(a):

Мракобесов, антиваксеров туда надо, потаскать результат своей пропаганды.
бы да кабы, а ты попробуй хоть одного такого заставь туда пойти и за ради чего ему туда идти, фантастично и не реалистично

Гость||

10.43 У нас так в каждой больнице ! Сейчас родные нанимают сиделок в больницы , там так и говорят , что ухаживать некому. Пусть тогда везде волонтёры будут.

Гость||

В красную зону идут за зарплатой, там очередь из желающих.

Гость||

Гость писал(a):

Пусть тогда везде волонтёры будут.
пусть а за чей счет???????пусть то?????? когда же дойдет до некоторых не особо понятливых, что каждый друд должен оплачиваться и никто из адекватных людей чужим людям не будет служить, особенно утки таскать с амбре

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Имя: Гость
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