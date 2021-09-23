В Заречном ищут добровольцев для помощи медикам в красной зоне МСЧ

23.09.2021 | 10:02

Зареченская МСЧ-59 приглашает волонтеров для помощи сотрудникам инфекционного отделения. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на пресс-службу учреждения здравоохранения.

Помощь добровольцев требуется для транспортировки тяжелобольных с диагнозом COVID-19 на диагностическое обследование. Дело в том, что в инфекционном отделении в основном работают женщины, а у многих пациентов наблюдается избыточный вес и нет родственников.

От волонтеров не потребуется постоянного нахождения в красной зоне - с ними станут заранее договариваться о времени, когда возникнет нужда в их подмоге. Им будут предоставляться средства индивидуальной защиты.

Желающих стать волонтерами просят в будние дни после 15:00 позвонить заведующей инфекционным отделением Ирине Анатольевне Маловой по телефону 60-59-30.

В 2020 году на помощь работникам МСЧ-59 пришли автоволонтеры. Им поручали различные задачи: перевозку пожилых и маломобильных пациентов, доставку лекарств, вещей, продуктов, оборудования. Они также помогали врачам объехать больных, которые сами не могли посетить медицинское учреждение.