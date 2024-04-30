Названы категории граждан, которым отменят комиссию за оплату ЖКУ

30.04.2024 | 11:55

С 1 июля с части пензенцев, как и с других россиян, перестанут брать банковскую комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Утвержденный перечень размещен на сайте Правительства РФ.

Комиссию не придется платить многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, а также членам семей умерших ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Изменения будут касаться не только оплаты ЖКУ, но и пеней за неполное или несвоевременное внесение средств.

Законопроект об отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг был внесен в Госдуму еще в феврале 2020-го, а принят в конце 2023-го.

Вначале речь шла только о льготных категориях граждан, но затем Президент РФ Владимир Путин сообщил, что кабинет министров распространит соответствующее решение на всех пенсионеров.