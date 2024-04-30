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Общество

В Пензенской области ожидается ветреная погода

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В среду, 1 мая, в Пензенской области ожидается облачная и ветреная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, а днем температура воздуха поднимется до +17...+22. Ожидается северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Местами пройдет дождь, возможна гроза.

«В предстоящие дни погода в Пензенской области будет определяться периферией арктического антициклона. С северными потоками на территорию области будет поступать холодная воздушная масса, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный режим понизится, ночные температуры опустятся до +1...+6 градусов, в отдельные дни возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По словам синоптика, к концу недели дневная температура не превысит отметку +15.

1 мая в народном календаре - Кузьма Огородник. Согласно приметам теплая погода в этот день предвещает похолодание к концу месяца, а ливень - хороший урожай.

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