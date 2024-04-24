В Правительстве РФ отклонили введение новой социальной карты

Депутаты Госдумы РФ разработали предложение ввести социальную карту «Помощь» для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Как пишет «Парламентская газета», карта предназначена для ежемесячной покупки товаров первой необходимости, в том числе продуктов и лекарств. Адресную помощь в размере прожиточного минимума в регионе предлагается предоставлять как одиноким людям, так и семьям, выделяя средства из федерального бюджета.
Однако Правительство РФ представило отрицательный отзыв на законопроект. В нем говорится, что правовые и организационные основы оказания социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, а также другим категориям россиян, попавшим в трудное положение, уже установлены законом «О государственной социальной помощи».
Социальную поддержку им оказывают в виде денежных выплат, натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие ее виды), а также социального контракта.
В Правительстве РФ сочли предложенный способ социальной помощи не соответствующим целям законопроекта, а его рассмотрение Госдумой нецелесообразным.
В Пензе с 2023 года выпускается карта «Забота». Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Владельцам «Заботы» предоставляются скидки в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах и учреждениях культуры.
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