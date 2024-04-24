В Правительстве РФ отклонили введение новой социальной карты

24.04.2024 | 07:57

Депутаты Госдумы РФ разработали предложение ввести социальную карту «Помощь» для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Как пишет «Парламентская газета», карта предназначена для ежемесячной покупки товаров первой необходимости, в том числе продуктов и лекарств. Адресную помощь в размере прожиточного минимума в регионе предлагается предоставлять как одиноким людям, так и семьям, выделяя средства из федерального бюджета.

Однако Правительство РФ представило отрицательный отзыв на законопроект. В нем говорится, что правовые и организационные основы оказания социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, а также другим категориям россиян, попавшим в трудное положение, уже установлены законом «О государственной социальной помощи».

Социальную поддержку им оказывают в виде денежных выплат, натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие ее виды), а также социального контракта.

В Правительстве РФ сочли предложенный способ социальной помощи не соответствующим целям законопроекта, а его рассмотрение Госдумой нецелесообразным.

В Пензе с 2023 года выпускается карта «Забота». Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Владельцам «Заботы» предоставляются скидки в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах и учреждениях культуры.