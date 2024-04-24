Сетевое издание|18+|Среда|24 апр 2024|16:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Осудили зареченца, по вине которого ребенок получил травму на карусели

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном осудили бывшего заместителя директора одного из муниципальных учреждений города. Мужчина не проинспектировал состояние карусели в парке, из-за чего пострадал ребенок.

14 июня прошлого года 12-летний мальчик при катании на аттракционе зацепился рукавом одежды за выступающие болты конструкции и получил тройной перелом руки.

Ребенка госпитализировали. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как установили следствие и суд, заместитель директора знал о дефекте конструкции: штатное крепление столешницы отсутствовало, а имеющиеся болты были слишком длинные, выступали снизу и не имели защиты. В мае 2023-го он поручил администратору заняться ремонтом карусели, но потом не проверил результат.

Осудили зареченца, по вине которого ребенок получил травму на карусели

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СК РФ по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте