Осудили зареченца, по вине которого ребенок получил травму на карусели

24.04.2024 | 13:49

В Заречном осудили бывшего заместителя директора одного из муниципальных учреждений города. Мужчина не проинспектировал состояние карусели в парке, из-за чего пострадал ребенок.

14 июня прошлого года 12-летний мальчик при катании на аттракционе зацепился рукавом одежды за выступающие болты конструкции и получил тройной перелом руки.

Ребенка госпитализировали. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как установили следствие и суд, заместитель директора знал о дефекте конструкции: штатное крепление столешницы отсутствовало, а имеющиеся болты были слишком длинные, выступали снизу и не имели защиты. В мае 2023-го он поручил администратору заняться ремонтом карусели, но потом не проверил результат.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.