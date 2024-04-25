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Происшествия

В Пензе разыскивают 49-летнюю Юлию Бычинину

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В Пензе ищут 49-летнюю местную жительницу Юлию Анатольевну Бычинину. Ее местонахождение неизвестно с 17 апреля.

Ориентировки на пропавшую распространяют волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Рост Юлии Бычининой - 160 см. У нее худощавое телосложение, короткие светло-рыжие волосы, серые глаза. Женщина носит очки.

В чем она была одета в день исчезновения, неизвестно.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

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Источник — фото из группы отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте»
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