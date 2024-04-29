Обнародован график перечисления пенсий в Пензенской области в мае

29.04.2024 | 10:18

Местное отделение Социального фонда России опубликовало график перечисления пенсий жителям Пензенской области в мае.

Те, кто получает выплаты через банки, могут ожидать их 3-го числа (если установлена дата доставки с 5-го по 12-е), 13-го числа (с 13-го по 22-е) или 23-го (с 23-го по 25-е).

«Зачисление средств на счета получателей производится не позднее следующего банковского дня», - напомнили в отделении социального фонда.

Те пензенцы, которые получают деньги через «Почту России», могут уточнить дату доставки в отделении по адресу.

С 1 мая сразу несколько категорий пенсионеров могут рассчитывать на увеличение выплат. Так, пожилым людям, которым в апреле исполнилось 80 лет, будет назначена доплата в размере 100% фиксированной части страховой пенсии по старости - это 8 134 рубля 88 копеек. Повышенную на ту же сумму пенсию выдадут и получившим I группу инвалидности.