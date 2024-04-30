Сотрудники МЧС рассказали, чем опасна дача для ребенка

30.04.2024 | 14:49

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напомнили пензенским родителям, как сохранить здоровье детей на даче.

По словам специалистов, придомовый участок может таить в себе множество опасностей для маленького ребенка. Например, он может пораниться об оставленный садовый инвентарь. Поэтому хранить такие предметы в легкодоступных местах нельзя.

Кроме того, во избежание трагедий на участке не должно быть ядовитых растений, а глубокие емкости с водой нужно размещать так, чтобы ребенок не смог туда залезть или упасть.

Немаловажно уделить внимание одежде детей. Она должна соответствовать погоде и в то же время защищать от насекомых и клещей. В солнечную погоду не стоит забывать о головном уборе.

Также, собираясь на дачу с ребенком, следует взять с собой аптечку и положить в нее все необходимое для оказания первой медицинской помощи.