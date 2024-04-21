Пропавшего жителя Средней Елюзани нашли мертвым

21.04.2024 | 20:21

45-летнего жителя Средней Елюзани Городищенского района, пропавшего в начале недели, нашли мертвым. Сообщение об этом появилось в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, 16 апреля мужчина уехал на «Газели» в соседний регион покупать рогатый скот. При себе у него могла быть крупная сумма денег.

В тот же день сельчанин перестал выходить на связь. Как утверждается, он успел выложить в соцсетях фотографию пассажира в салоне.

На поиски мужчины выдвинулись знакомые и волонтеры. Позже его автомобиль обнаружили сгоревшим в Ульяновской области. Тело якобы нашли в реке.

По неофициальной информации, предполагаемый убийца задержан.