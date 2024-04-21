Пропавшего жителя Средней Елюзани нашли мертвым

45-летнего жителя Средней Елюзани Городищенского района, пропавшего в начале недели, нашли мертвым. Сообщение об этом появилось в местной группе в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, 16 апреля мужчина уехал на «Газели» в соседний регион покупать рогатый скот. При себе у него могла быть крупная сумма денег.
В тот же день сельчанин перестал выходить на связь. Как утверждается, он успел выложить в соцсетях фотографию пассажира в салоне.
На поиски мужчины выдвинулись знакомые и волонтеры. Позже его автомобиль обнаружили сгоревшим в Ульяновской области. Тело якобы нашли в реке.
По неофициальной информации, предполагаемый убийца задержан.
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