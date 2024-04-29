В Пензе открыли бюст Василия Бочкарева

29.04.2024 | 13:07

В понедельник, 29 апреля, на Юбилейной площади в Пензе, неподалеку от филармонии, торжественно открыли бюст бывшего губернатора области Василия Бочкарева.

Василий Кузьмич руководил регионом с 1998 по 2015 год. Затем его назначили членом Совета Федерации ФС РФ, а 22 июня 2016-го он скончался после продолжительной болезни.

29 апреля 2024 года Бочкареву исполнилось бы 75 лет.

Глава региона Олег Мельниченко назвал его великим земляком, великим губернатором и великим руководителем.

«Василия Кузьмича я знал очень хорошо, я с ним работал - был вице-губернатором, министром образования Пензенской области. Я знал этого человека: это был ядерный реактор, от которого заряжались все. Собственно, этот ядерный реактор и заводил всю жизнь Пензенской области», - заявил он и напомнил, что Юбилейная площадь была создана Бочкаревым.

На церемонии присутствовал артист Николай Басков. «Для меня большая честь быть на открытии памятника человеку, которого я знал с самой моей юности: здесь начался мой творческий путь. Я участвовал в предвыборной кампании Василия Кузьмича. У него был четкий план - он всем сердцем болел за своих людей, за своих сограждан, за то, чтобы Пенза жила и процветала», - отметил он.