В Пензе начал работать главный городской фонтан

30.04.2024 | 12:29

Фонтан в центре Пензы начал свою работу. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщил глава города Александр Басенко в своем телеграм-канале.

Гидротехническое сооружение станет радовать пензенцев с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника, когда будут проводить профилактику.

«Зрелищная музыкальная программа будет включаться с наступлением темноты и длиться около 40 минут. На ближайший период планируем начинать шоу в 21:00. Летом темнеет позже, возможно, скорректируем время», - рассказал Александр Басенко.

Глава города попросил пензенцев бережно относиться к местной достопримечательности и напомнил о запрете на купание в чаше. Также он отметил, что в сильный ветер и дождь фонтан будут выключать.

Ранее стало известно, что в сооружении заработают широкие форсунки («пушки»), которые будут поднимать струи воды на высоту 3-этажного здания.