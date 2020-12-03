В Заречном ищут автодобровольцев для помощи медикам

03.12.2020 | 13:53

В Заречном ищут автовладельцев, готовых помочь местным медикам. Это связано с напряженной работой врачей из-за сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции.

Несмотря на то что в середине октября в МСЧ-59 были направлены два автомобиля, которые ранее обслуживали сотрудников администрации, этого оказалось недостаточно.

«Сейчас нам, конечно, помощь очень нужна. Ведь участковые педиатры порой должны обойти больше тридцати адресов за день, а перед этим или после еще и прием пациентов в поликлинике провести. Поэтому будем благодарны всем, кто откликнется и захочет нам помочь», - обратилась к горожанам заведующая детской поликлиникой Татьяна Гаврилова.

«Автоволонтерам поручают самые разные задачи: перевозку пациентов - пожилых, маломобильных людей, доставку лекарств, вещей, продуктов, подарков и оборудования. Они также помогают врачам объехать всех больных, которые сами не могут посетить медицинское учреждение», - уточняет портал «Заречье сегодня».

Желающие стать добровольными помощниками могут прийти в волонтерский штаб «Мы вместе», расположенный в МДЦ «Ровесник», или позвонить по телефону 60-10-09 и узнать всю необходимую информацию.