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Общество

В Заречном ищут автодобровольцев для помощи медикам

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В Заречном ищут автовладельцев, готовых помочь местным медикам. Это связано с напряженной работой врачей из-за сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции.

Несмотря на то что в середине октября в МСЧ-59 были направлены два автомобиля, которые ранее обслуживали сотрудников администрации, этого оказалось недостаточно.

«Сейчас нам, конечно, помощь очень нужна. Ведь участковые педиатры порой должны обойти больше тридцати адресов за день, а перед этим или после еще и прием пациентов в поликлинике провести. Поэтому будем благодарны всем, кто откликнется и захочет нам помочь», - обратилась к горожанам заведующая детской поликлиникой Татьяна Гаврилова.

«Автоволонтерам поручают самые разные задачи: перевозку пациентов - пожилых, маломобильных людей, доставку лекарств, вещей, продуктов, подарков и оборудования. Они также помогают врачам объехать всех больных, которые сами не могут посетить медицинское учреждение», - уточняет портал «Заречье сегодня».

Желающие стать добровольными помощниками могут прийти в волонтерский штаб «Мы вместе», расположенный в МДЦ «Ровесник», или позвонить по телефону 60-10-09 и узнать всю необходимую информацию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Лохов в Пензе ищите!

Гость||

В заречном одни рвачи.

Гость||

По официальной статистике никакого прироста нет.

Гость||

я одна не верю что такие найдутся?

Гость||

А может отменить надбавки за санаторное лечение Законодательному собранию и на эти деньги нанять авто и водителей? Не???

Гость||

Гость писал(a):

я одна не верю что такие найдутся?
Это не ты тут везде беременеешь?

Гость||

А может депутаты и будут медиков развозить?

Гость||

А что с этого буду иметь я? Кроме повышенного шанса получить ковиду,естемтвенно.

Гость||

Медики закончились, остаётся просить помощи от армии.

Гость||

Педиатры и терапевты зп получают от50000 на такси пусть ездили или минист пусть возит с Путиным по очереди

Гость||

Блин, у каждого врача есть в собственности автомобиль, да не один. Да и живут не хило за счет больных и зарплат. И всё ноют. Всё им мало, мало.. По ходу им платят приличные деньги за молчание о ситуации с медициной в стране.

Имя: Гость
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