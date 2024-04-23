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Происшествия

Поиски жителя Золотаревки продолжаются: нужна зацепка

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В Пензенском районе продолжаются поиски 66-летнего жителя поселка Золотаревка Александра Юранова, который пропал 12 апреля.

23-го числа волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт» опубликовали промежуточный отчет о проделанной работе.

Поиски жителя Золотаревки продолжаются: нужна зацепка

«16 апреля поступила заявка на поиск мужчины. Прозваниваю заявку, начинаем сбор информации. Понимаю, что очень вероятно, что Александр Константинович мог уйти в лес и, скорее всего, ему нужна помощь в связи с его состоянием здоровья.

Выполняем все стандартные процедуры: опрос родственников, взаимодействие с полицией, проверяем больницы, начинаем рассылать ориентировку везде, куда можем дотянуться, чтобы понять хотя бы примерное направление его движения, так как версия с лесом имеет огромное количество вариаций», - начала рассказ информационный координатор Анастасия Волкова.

По ее словам, добровольцы (в общей сложности 18 человек) 4 раза выезжали в лес, но до сих пор не могут узнать, в каком месте мужчина мог зайти в лес.

«Мы обращаемся к жителям Золотаревки и близлежащих населенных пунктов. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на ориентировку. Может быть, вы что-то видели или увидите.

Нам нужна ваша помощь в распространении ориентировки, чтобы как можно больше людей увидели ее, и, возможно, мы сможем найти хотя бы одного человека, который даст нам ключевую информацию, благодаря которой мы сможем найти хоть какую-то зацепку для дальнейшего поиска», - написала Анастасия.

Рост Александра Константиновича 172 см, телосложение худощавое, волосы серые, короткие, глаза серые. В день исчезновения на нем были, предположительно, черная дубленка, серые брюки и кроссовки, синяя бейсболка. Горячая линия: 88007005452 (звонок бесплатный).

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Источник — фото t.me/LizaAlert58
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