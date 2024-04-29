30 апреля в Пензенской области осадков не ожидается

29.04.2024 | 16:05

В ночь на вторник, 30 апреля, в Пензенской области ожидается переменная облачность и похолодание до +7 градусов. Будет преимущественно без осадков, ветер умеренный северо-западный.

Днем изменится только температура: воздух прогреется до +18...+23.

По данным Приволжского УГМС, к ночи на среду будет около +12 градусов и по-прежнему без осадков.

30 апреля в народном календаре - Зосима Пчельник. На Руси подмечали, что, если с утра в этот день идет дождь, нужно ждать ясной погоды.

Прогноз на первую короткую рабочую неделю в мае жителей Пензенской области не порадует: на смену почти летней жаре идет резкое похолодание. Пика оно достигнет 3 мая. Согласно сервису Яндекс.Погода, днем на улице ожидается всего +8 градусов, в ночь на субботу - 0.