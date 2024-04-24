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Происшествия

Пожилая пензячка не узнала места, куда приехала на такси

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В ночь на среду, 24 апреля, сотрудники Росгвардии пришли на помощь растерянной жительнице Пензы.

78-летняя женщина села в такси и попросила отвезти ее на улицу Ботаническую в микрорайоне Ахуны. Но когда машина доставила ее по адресу, пенсионерка не узнала местность, в которой оказалась.

Она призналась таксисту, что не понимает, куда он ее привез. Неравнодушный мужчина позвонил по телефону 02 и сообщил о дезориентированной пассажирке.

В 1:09 информация поступила экипажу вневедомственной охраны, патрулировавшему Железнодорожный район.

«Росгвардейцы немедленно прибыли на место. Они узнали фамилию, имя, отчество и дату рождения пенсионерки, а затем по базе данных нашли ее адрес и доставили домой, где ее ожидал муж», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Сотрудники Росгвардии не в первый раз помогают потерявшимся пензенцам вернуться в родные стены. Так, в октябре прошлого года они доставили домой мужчину, потерявшегося на улице Шмидта.

В сентябре аналогичный случай произошел с 85-летним жителем Шуиста. Росгвардейцы заметили бесцельно бродившего пенсионера и не проехали мимо. Оказалось, человек забыл свой адрес. В его документах нашелся листок с номером телефона. Они связались по этому контакту с дочерью мужчины, выяснили адрес и довезли престарелого горожанина до места жительства.

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Источник — фото Управления Росгвардии Пензенской области
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