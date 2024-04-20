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Пропавшего жителя Средней Елюзани ищут в Ульяновской области

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Житель села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области Ибрахим Исяняев перестал выходить на связь 16 апреля. Его автомобиль найден сожженным.

Информация об этом появилась в субботу, 20 апреля, на странице местной группы в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что мужчина может находиться на территории Ульяновской или Саратовской областей.

Пропавшего жителя Средней Елюзани ищут в Ульяновской области

Ибрахима Исяняева ищут односельчане и добровольцы.

«На данный момент волонтеры прочесывают Павловский район Ульяновской области. Поисковые работы не останавливаются ни на минуту», - говорится в посте.

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Источник — фото «Подслушано Городищенский район»
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