Пропавшего жителя Средней Елюзани ищут в Ульяновской области

Житель села Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области Ибрахим Исяняев перестал выходить на связь 16 апреля. Его автомобиль найден сожженным.
Информация об этом появилась в субботу, 20 апреля, на странице местной группы в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что мужчина может находиться на территории Ульяновской или Саратовской областей.
Ибрахима Исяняева ищут односельчане и добровольцы.
«На данный момент волонтеры прочесывают Павловский район Ульяновской области. Поисковые работы не останавливаются ни на минуту», - говорится в посте.
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