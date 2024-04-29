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Общество

Пензенцев приглашают на расчет риска преждевременной смерти

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В мае в ряде пензенских торговых центров будет проходить оздоровительно-просветительская акция «Гипертония под контролем!». Там станут работать волонтеры-медики, которые измерят всем желающим артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, а также назовут индекс массы тела.

Врач рассчитает участникам акции индивидуальный сердечно-сосудистый риск - риск преждевременной смерти или развития инфаркта, инсульта в течение ближайших 10 лет, сообщили в областном минздраве.

Первое мероприятие состоится в пятницу, 3 мая, в универсаме на пр. Строителей, 90. 17 мая его организуют в торговом центре на Кижеватова, 27Б; 24-го - на Терновского, 102; 30-го - на Мира, 60.

Акции будут проходить с 12:00 до 15:00.

Медики готовы дать пензенцам рекомендации по изменению привычек для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличения продолжительности жизни.

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