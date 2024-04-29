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Общество

К 3 мая в Пензенской области похолодает до 0 градусов

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Прогноз погоды на первую короткую рабочую неделю в мае жителей Пензенской области не порадует: на смену почти летней жаре идет резкое похолодание.

Пика оно достигнет в пятницу, 3 мая. Согласно сервису Яндекс.Погода, днем на улице ожидается всего +8 градусов.

В ночь на субботу температура опустится до 0. При этом ощущаться она будет как -3 градуса.

По предварительному долгосрочному прогнозу, из всех майских выходных ясными и теплыми окажутся только 11-е и 12-е числа.

Первые две рабочие недели последнего месяца весны для пензенцев, как и для всех россиян, будут короткими: с 29 апреля по 5 мая придется трудиться лишь 2 дня, с 6-го по 12-е - 3.

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