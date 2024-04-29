Сетевое издание|18+|Понедельник|29 апр 2024|20:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Названы пункты приема клещей для проверки на боррелиоз

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцам, желающим узнать, инфицирован ли снятый с них клещ боррелиозом, необходимо отвезти емкость с паразитом на исследование.

Сделать это можно по двум адресам: ул. Маршала Крылова, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30; по субботам - с 8:30 до 13:00), и 4-й проезд Терновского, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30).

«По результатам исследования врач-инфекционист будет решать вопрос о назначении профилактического лечения», - сообщается в телеграм-канале клинической больницы № 6.

Тем, кого укусил клещ, нужно снять его как можно скорее. Если самостоятельно сделать это не получается, можно обратиться в поликлинику по месту жительства (к хирургу), травмпункт на ул. Пионерской (для взрослых) или Бекешской (для детей), приемное отделение больницы № 6 на ул. Стасова.

С 19 по 26 апреля медики приняли 79 жителей Пензенской области, укушенных клещами. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было только 30.

Всего с начала сезона активности клещей в учреждения здравоохранения обратились 120 жертв членистоногих, из которых 40 - дети младше 14 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте