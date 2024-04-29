Названы пункты приема клещей для проверки на боррелиоз

29.04.2024 | 10:51

Пензенцам, желающим узнать, инфицирован ли снятый с них клещ боррелиозом, необходимо отвезти емкость с паразитом на исследование.

Сделать это можно по двум адресам: ул. Маршала Крылова, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30; по субботам - с 8:30 до 13:00), и 4-й проезд Терновского, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30).

«По результатам исследования врач-инфекционист будет решать вопрос о назначении профилактического лечения», - сообщается в телеграм-канале клинической больницы № 6.

Тем, кого укусил клещ, нужно снять его как можно скорее. Если самостоятельно сделать это не получается, можно обратиться в поликлинику по месту жительства (к хирургу), травмпункт на ул. Пионерской (для взрослых) или Бекешской (для детей), приемное отделение больницы № 6 на ул. Стасова.

С 19 по 26 апреля медики приняли 79 жителей Пензенской области, укушенных клещами. Для сравнения: неделей раньше пострадавших было только 30.

Всего с начала сезона активности клещей в учреждения здравоохранения обратились 120 жертв членистоногих, из которых 40 - дети младше 14 лет.