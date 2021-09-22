Безмасочник из Башмаковского района расстанется с 16 000 рублей

22.09.2021 | 13:07

В Башмаковском районе перед судом предстал сельчанин, оказавшийся без маски в магазине села Соседка.

В нарушении правил режима повышенной готовности, введенного в Пензенской области 16 марта 2020 года, мужчину уличили 21 июля.

Суд рассмотрел его дело и назначил штраф в 16 000 рублей. Отягчающим обстоятельством выступило то, что сельчанина в течение года уже наказывали за несоблюдение масочного режима. Однако мера не оказала нужного воздействия: мужчина продолжил игнорировать СИЗы.

Пока постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

Безмасочника-«рецидивиста» оштрафовали и в Лопатинском районе. Нарушителя, забывшего о средствах защиты во второй раз, заметили в общественном месте в конце июля и составили протокол. Мужчине придется выплатить 15 000 рублей.