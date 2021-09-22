Общество

Безмасочник из Башмаковского района расстанется с 16 000 рублей

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В Башмаковском районе перед судом предстал сельчанин, оказавшийся без маски в магазине села Соседка.

В нарушении правил режима повышенной готовности, введенного в Пензенской области 16 марта 2020 года, мужчину уличили 21 июля.

Суд рассмотрел его дело и назначил штраф в 16 000 рублей. Отягчающим обстоятельством выступило то, что сельчанина в течение года уже наказывали за несоблюдение масочного режима. Однако мера не оказала нужного воздействия: мужчина продолжил игнорировать СИЗы.

Пока постановление не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

Безмасочника-«рецидивиста» оштрафовали и в Лопатинском районе. Нарушителя, забывшего о средствах защиты во второй раз, заметили в общественном месте в конце июля и составили протокол. Мужчине придется выплатить 15 000 рублей.

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Гость||

во стригут бабло

Гость||

penzainform.ru писал(a):

оказавшийся без маски в магазине села Соседка.
зашел к соседке

Гость||

ералаш какой то ))) все, все! вокруг ходят без масок, а оштрафовали какого-то бедолагу-сельчанина, да еще и на 16 тыс, да еще в сельском магазине в котором за день бывает человек пять. У него и так денег кот наплакал, теперь еще и с последними деньгами расставаться. Вот это подход государства к гражданам, вот это молодцы!

Гость||

А че так мало??? Пятьдесят бы уж присудили? Не знают уже как ободрать народ.

Гость||

Гость писал(a):

оштрафовали какого-то бедолагу-сельчанина, да еще и на 16 тыс
рэкет средь бела дня да еще и полностью законный

Гость||

КОГДА ВВЕДУТ БЕЗНАЛ В МАРШКУТКАХ!!! СОПЛИВУЮ МЕЛОЧЬ УСТАЛ ПЕРЕДАВАТЬ!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Безмасочника-«рецидивиста» оштрафовали
Вот пристали к мужику. Поди одного и того же, да еще малограмотного терроризируют полицейские. Другой бы обжаловал штраф.

Гость||

Так 15 или 16 все-таки ?

Гость||

Мельниченко в магазины не ходит (ему всё привозят - бесплатно), поэтому его ни разу не оштрафовали?

Гость||

Гость писал(a):

а оштрафовали какого-то бедолагу-сельчанина, да еще и на 16 тыс, да еще в сельском магазине в котором за день бывает человек пять.
А был ли мальчик?

Гость||

Буртасы не верят в сказки

Гость||

Гость писал(a):

Так 15 или 16 все-таки ?
Факты разные, в разных районах, читайте внимательно.

Имя: Гость
Комментарий:

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