Безмасочнику из Лопатинского района придется расстаться с крупной суммой

В Пензенской области суды продолжают штрафовать безмасочников. Так, в Лопатинском районе перед служителями Фемиды предстали мужчина и женщина, пренебрегшие средствами защиты.
Сельчанку без маски заметили в начале июля в павильоне магазина. На нее составили протокол об административном правонарушении. На суде она полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде штрафа в 1 000 рублей.
В нарушении части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) признали виновным и мужчину. Сельчанин неоднократно забывал о собственной защите в период эпидемии. В конце июля его второй раз за текущий год увидели без маски и составили протокол.
Суд назначил ему штраф в 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Лопатинского районного суда.
Масочный режим в Пензенской области начал действовать с конца апреля 2020-го. В магазинах, торговых центрах и общественном транспорте в регионе регулярно проводят рейды, чтобы выявить тех, кто не носит защиту. Штраф за нарушение - от 1 000 до 30 000 рублей.
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Ни только писюки пи ковидбараны но и чинуши с мусора и больны ущербностью ума. Подавать претензию в прокуратуру и выше за отсутствие бесплатных намордников в тц. А также на преступный сговор чинуш и мусоров с судьями.