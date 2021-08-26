Безмасочнику из Лопатинского района придется расстаться с крупной суммой

26.08.2021 | 13:34

В Пензенской области суды продолжают штрафовать безмасочников. Так, в Лопатинском районе перед служителями Фемиды предстали мужчина и женщина, пренебрегшие средствами защиты.

Сельчанку без маски заметили в начале июля в павильоне магазина. На нее составили протокол об административном правонарушении. На суде она полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде штрафа в 1 000 рублей.

В нарушении части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) признали виновным и мужчину. Сельчанин неоднократно забывал о собственной защите в период эпидемии. В конце июля его второй раз за текущий год увидели без маски и составили протокол.

Суд назначил ему штраф в 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Лопатинского районного суда.

Масочный режим в Пензенской области начал действовать с конца апреля 2020-го. В магазинах, торговых центрах и общественном транспорте в регионе регулярно проводят рейды, чтобы выявить тех, кто не носит защиту. Штраф за нарушение - от 1 000 до 30 000 рублей.