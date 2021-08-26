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Общество

Безмасочнику из Лопатинского района придется расстаться с крупной суммой

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В Пензенской области суды продолжают штрафовать безмасочников. Так, в Лопатинском районе перед служителями Фемиды предстали мужчина и женщина, пренебрегшие средствами защиты.

Сельчанку без маски заметили в начале июля в павильоне магазина. На нее составили протокол об административном правонарушении. На суде она полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде штрафа в 1 000 рублей.

В нарушении части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) признали виновным и мужчину. Сельчанин неоднократно забывал о собственной защите в период эпидемии. В конце июля его второй раз за текущий год увидели без маски и составили протокол.

Суд назначил ему штраф в 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Лопатинского районного суда.

Масочный режим в Пензенской области начал действовать с конца апреля 2020-го. В магазинах, торговых центрах и общественном транспорте в регионе регулярно проводят рейды, чтобы выявить тех, кто не носит защиту. Штраф за нарушение - от 1 000 до 30 000 рублей.

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Гость||

Ни только писюки пи ковидбараны но и чинуши с мусора и больны ущербностью ума. Подавать претензию в прокуратуру и выше за отсутствие бесплатных намордников в тц. А также на преступный сговор чинуш и мусоров с судьями.

Гость||

...неоднократно забывал о собственной защите... Маска индивидуума не защищает (в том числе и сельчанина). А вот окружающих его людей защищает от его слюней и соплей, если, конечно, она правильно надета.

Гость||

14.04. Поделись опытом, лично ты сколько подал претензий и сколько ты выиграл? И вообще, держи нас в курсе как у тебя дела с претензиями к "чинушам, мусорам и судьям"

.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.08.2021 14:04|

Ни только писюки пи ковидбараны но и чинуши с мусора и больны ущербностью ума. Подавать претензию в прокуратуру и выше за отсутствие бесплатных намордников в тц. А также на преступный сговор чинуш и мусоров с судьями.

Они не мусора, а мусорщики - сборщики такого дерьма, как ты пес смердящий

Гость||

Больше штрафов - высоких и разных!

Гость||

Грабь народ. Это так называется. А иначе за счёт чего существовать всем этим конторам ?

Народ в России, должен быть нищим, молчаливым, как можно меньше выходить из дома. и всегда быть в маске. Как символом. Раньше, некоторым слоям населения, ещё наколки делали.

Гость||

Гость писал(a):

Грабь народ. Это так называется.
Дай я тя расцалую!

Гость||

Силовикам - холуям режима посвящается:

Помню себя в подростковом пальто.

Мы шалопутными были мальцами,

Но подлецами не был никто!..

Где вы учились быть подлецами?

Мы не на то направляли умы,

Были наивными мы разгильдяями,

Но негодяями не были мы!..

Где вы учились быть негодяями?

Холод насквозь прожигал нас огнём,

Вороном голод каркал над нами,

Но мы не стали отребьем, ворьём!..

Где вы росли? Как вы стали ворами?

Да, мы боялись тюрьмы, Колымы,

Жить мы хотели нормальными жизнями,

Но жополизами не были мы!..

Как удалось вам стать жополизами?

Да, чтоб не сдохнуть в грязи и пыли,

Мы продавали поэмы и повести,

Только мы совесть продать не могли!..

Вам не понять это —людям без совести.

Вам, кто целуется с мразью взасос

В царских дворцах ли, в палатах ли князьих,

Стать человеками не удалось...

Но удалось —человеческой мразью!

Гость||

Ахаха ЗАВЫЛО БОЛОТО

Имя: Гость
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