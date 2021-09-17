Общество

Автобусы из Заречного пустили по Бакунинскому мосту

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В Пензенской области изменили маршрут автобусов, курсирующих между Пензой и Заречным. Теперь они будут проезжать по реконструированному Бакунинскому мосту. Изменения введены с пятницы, 17 сентября.

«Движение автобусов по маршрутам № 101, 111, 112 и 113 Пенза - Заречный будет осуществляться по улицам Нейтральной, Свободы, Ерик, Бакунина (через Бакунинский мост), Урицкого», - сообщили представители регионального управления транспорта в официальных аккаунтах в социальных сетях.

Ранее на невозможность добраться коротким путем до центра Пензы пожаловался один из жителей Заречного.

«Почему по Бакунинскому мосту не пускают зареченский транспорт (маршрутки и автобусы)? Для кого мы два года ждали открытия?» - задал вопрос житель области.

Оказалось, для согласования нового маршрута требовалось время. Схему утвердили, и теперь зареченский общественный транспорт будет следовать через обновленный мост.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

теперь зареченский общественный транспорт будет следовать через обновленный мост.
Почему общественный транспорт города Заречного осуществляет свою деятельность в городе Пензе? Почему это работает только в одни ворота? Из Заречного в Пензу и обратно можно доехать на электричке. Пользуйтесь на здоровье! А тем жителям Заречного что работают в Пензе надо переезжать. Нельзя усидеть на 2 стульях одновременно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

будет осуществляться по улицам: Нейтральная, Свободы, Ерик, Бакунина (через Бакунинский мост),
пробка станет глухой

Гость||

Гость писал(a):

Почему общественный транспорт города Заречного осуществляет свою деятельность в городе Пензе? Почему это работает только в одни ворота? Из Заречного в Пензу и обратно можно доехать на электричке. Пользуйтесь на здоровье! А тем жителям Заречного что работают в Пензе надо переезжать. Нельзя усидеть на 2 стульях одновременно.
По этой логике все пензенцы должны вернуться из Москвы, СПб и других городов обратно в Пензу? Убрать автобусы из других райцентров Пензенской области, а также из других регионов? Пусть пензенцы оставляют рабочие места на предприятиях и учреждениях Заречного? Периодичность автобуса 101 маршрута 1 раз в час, из этого огромная пробка?

Гость||

Гость писал(a):

Почему это работает только в одни ворота? Из Заречного в Пензу и обратно можно доехать на электричке. Пользуйтесь на здоровье! А тем жителям Заречного что работают в Пензе надо переезжать. Нельзя усидеть на 2 стульях одновременно.
Жители Пензы приезжают в Заречный на работу, если вы не курсе это не значитчто этого нет.

Гость||

Гость писал(a):

По этой логике все пензенцы должны вернуться из Москвы, СПб и других городов обратно в Пензу?
Я бы даже сказал, все должны разъехаться по своим глухим деревням и не отсвечивать..)))

Имя: Гость
Комментарий:

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