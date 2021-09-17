Автобусы из Заречного пустили по Бакунинскому мосту

В Пензенской области изменили маршрут автобусов, курсирующих между Пензой и Заречным. Теперь они будут проезжать по реконструированному Бакунинскому мосту. Изменения введены с пятницы, 17 сентября.
«Движение автобусов по маршрутам № 101, 111, 112 и 113 Пенза - Заречный будет осуществляться по улицам Нейтральной, Свободы, Ерик, Бакунина (через Бакунинский мост), Урицкого», - сообщили представители регионального управления транспорта в официальных аккаунтах в социальных сетях.
Ранее на невозможность добраться коротким путем до центра Пензы пожаловался один из жителей Заречного.
«Почему по Бакунинскому мосту не пускают зареченский транспорт (маршрутки и автобусы)? Для кого мы два года ждали открытия?» - задал вопрос житель области.
Оказалось, для согласования нового маршрута требовалось время. Схему утвердили, и теперь зареченский общественный транспорт будет следовать через обновленный мост.
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penzainform.ru писал(a):Почему общественный транспорт города Заречного осуществляет свою деятельность в городе Пензе? Почему это работает только в одни ворота? Из Заречного в Пензу и обратно можно доехать на электричке. Пользуйтесь на здоровье! А тем жителям Заречного что работают в Пензе надо переезжать. Нельзя усидеть на 2 стульях одновременно.