Бакунинский мост намерены открыть для зареченских автобусов

13.09.2021 | 14:40

По открывшемуся после реконструкции Бакунинскому мосту не ездит транспорт из Заречного. Возмущение этим фактом в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко выразил пользователь.

«Почему по Бакунинскому мосту не пускают зареченский транспорт (маршрутки и автобусы). Для кого мы два года ждали открытия?» - задал вопрос житель области.

Оказалось, что транспорт из Заречного также сможет пользоваться обновленной конструкцией, просто нужно подождать.

«Схема движения автобусов зареченского направления на согласовании в администрации Пензы», - ответил представитель мэрии.

Как только документ согласуют, автобусы № 101, 111, 112 и 113 будут возить пассажиров через мост.

Раннее портал «Заречье сегодня» сообщал, что жители закрытого города добираются до центра Пензы по Измайловскому путепроводу. Эта схема удобна для них, менять ее не собирались.