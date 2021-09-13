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Общество

Бакунинский мост намерены открыть для зареченских автобусов

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По открывшемуся после реконструкции Бакунинскому мосту не ездит транспорт из Заречного. Возмущение этим фактом в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко выразил пользователь.

«Почему по Бакунинскому мосту не пускают зареченский транспорт (маршрутки и автобусы). Для кого мы два года ждали открытия?» - задал вопрос житель области.

Оказалось, что транспорт из Заречного также сможет пользоваться обновленной конструкцией, просто нужно подождать.

«Схема движения автобусов зареченского направления на согласовании в администрации Пензы», - ответил представитель мэрии.

Как только документ согласуют, автобусы № 101, 111, 112 и 113 будут возить пассажиров через мост.

Раннее портал «Заречье сегодня» сообщал, что жители закрытого города добираются до центра Пензы по Измайловскому путепроводу. Эта схема удобна для них, менять ее не собирались.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Почему по Бакунинскому мосту не пускают зареченский транспорт (маршрутки и автобусы). Для кого мы два года ждали открытия?» - задал вопрос житель области.
Для жителей города Пензы. Заречный ни при чём.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Раннее портал «Заречье сегодня» сообщал, что жители закрытого города добираются до центра Пензы по Измайловскому путепроводу. Эта схема удобна для них, менять ее не собирались.
По Леонидовскому путепроводу, болезные.

Гость||

Почему власть не слышит людей в очередной раз не удобно добираться с 5 пересадками верните маршруты из заречного или пустите пензенские!Решайте проблему и так 2 года на перекладных

Гость||

Сейчас через Нахаловку и так не проедешь без больших автобусов! Одна сплошная пробка от ж/д переезда до самого Бакунинского моста. Не нужны там автобусы! На узких улицах и маршруток хватит. Зареченский транспорт должен ездить так, как удобно жителям Заречного. Проблемы Нахаловки пусть пензенские власти решают. А с открытием Бакунинского моста и на леонидовском путепроводе стало свободно. Оставьте автобусы в покое!

Гость||

Гость писал(a):

Зареченский транспорт должен ездить так, как удобно жителям Заречного.
Верно. По Заречному. По Пензе зареченский транспорт должен ездить так, как удобно жителям Пензы. А лучше вообще не ездить. В Пензе хватает своего транспорта, пользуйтесь.

Гость||

Гость писал(a):

Тогда и пензенский транспорт должен ездить в Заречный и по по Заречному так, как удобно жителям Пензы.

Гость||

Нельзя пускать зареченские автобусы по новому мосту ? Категорически нельзя !

Гость||

Как же надоел этот заречный,одни проблемы от него.

Гость||

Пребывание Зареченских автобусов и маршруток нежелательно в Пензе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для кого мы два года ждали открытия?
Хз для кого ждали, его в Пензе открыли, а не в Заречном! Вообще не понятны возмущения

Гость||

Гость писал(a):

Как же надоел этот заречный,одни проблемы от него.
Нет, не одни. То одни, то другие.

Имя: Гость
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