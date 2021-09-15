В Заречном выяснили причину обрушений в девятиэтажке

15.09.2021 | 15:16

Стала известна причина обрушений в девятиэтажном доме № 96 на проспекте Мира в Заречном. Аварийная ситуация возникла из-за размытия нижних слоев грунта.

Об этом со ссылкой на представителя управляющей компании Дмитрия Кривова рассказал портал «Заречье сегодня».

Ранее сообщалось, что в строении периодически происходят обрушения. Последний обвал случился в подвале. Жители 4-го подъезда запечатлели на камеру кусок фундамента и большую яму под ним.

Кроме того, зареченцы пожаловались на постоянную сырость, грунт, уходящий вниз. По их словам, возможно новое обрушение.

Сотрудники управляющей компании обследовали место ЧП и обнаружили яму, в которой просматриваются фундамент и подпорные плиты.

«В районе 4-го подъезда проходит несколько линий коммуникаций, и нужно понять, откуда именно поступает вода. Для оценки ущерба и разработки вариантов ликвидации провала мы пригласили специалистов строительного института. Заодно нужно выяснить, потребуется ли усиление фундамента. Если такая необходимость возникнет, будет разработан соответствующий проект», - цитирует Дмитрия Кривова портал.