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Глас народа

Жители дома на проспекте Мира в Заречном боятся обрушения

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В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» написал житель Заречного. Мужчина сообщил, что рушится его дом, расположенный на проспекте Мира, 96.

По словам зареченца, жильцы периодически наблюдают обвалы. Они происходят то в подъезде, то рядом с ним. Последний случился в подвале.

К обращению горожанин приложил видео. На кадрах - жители подъезда № 4, находящиеся в подвале. Перед ними обвалившиеся куски цемента, прикрывшие углубления, и большая яма.

Сделаны съемки и в другой части подвала. Там местные жители наблюдают постоянную сырость, грунт уходит вниз. Есть и дыры в фундаменте. Возможно, это место тоже в скором времени ждет обвал.

Зареченец рассказал, что заявление в администрацию уже написано, однако срок его рассмотрения - 30 дней.

«Мы, жильцы, считаем, что сроки можно сократить, так как боимся, что это может повлечь серьезные последствия, связанные с жизнью и здоровьем. УК делает все возможное, пишет во все органы власти, чтобы те ускорили заявки по их запросам, потому что прежде чем что-то ломать и так далее, нужен согласованный проект», - пояснил мужчина.

В Пензе также есть свои истории с постепенным обрушением домов. Печально известно здание на улице Ударной, 35. Первое ЧП там произошло в декабре 2016 года, в июне 2017-го рухнуло левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре в доме сначала обвалились кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов, а затем упал лестничный пролет третьего подъезда. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае - полностью второй подъезд.

В феврале 2018 года частично обвалилась торцевая стена в доме № 10 на улице Кулибина, в апреле та же участь постигла часть кирпичной кладки строения.

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Гость||

Ничего на фото не понял

Гость||

Всё вам сделают после... после выборов...

Гость||

А чего понимать то , мы в периоде техногенных катастроф. Всё что было построено коммунистами сносилось .

Гость||

Там местные жители наблюдают постоянную сырость, грунт уходит вниз. Есть и дыры в фундаменте.

.

Да в Пензе это вообще норма!

Имя: Гость
Комментарий:

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