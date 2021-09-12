Жители дома на проспекте Мира в Заречном боятся обрушения

12.09.2021 | 11:13

В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» написал житель Заречного. Мужчина сообщил, что рушится его дом, расположенный на проспекте Мира, 96.

По словам зареченца, жильцы периодически наблюдают обвалы. Они происходят то в подъезде, то рядом с ним. Последний случился в подвале.

К обращению горожанин приложил видео. На кадрах - жители подъезда № 4, находящиеся в подвале. Перед ними обвалившиеся куски цемента, прикрывшие углубления, и большая яма.

Сделаны съемки и в другой части подвала. Там местные жители наблюдают постоянную сырость, грунт уходит вниз. Есть и дыры в фундаменте. Возможно, это место тоже в скором времени ждет обвал.

Зареченец рассказал, что заявление в администрацию уже написано, однако срок его рассмотрения - 30 дней.

«Мы, жильцы, считаем, что сроки можно сократить, так как боимся, что это может повлечь серьезные последствия, связанные с жизнью и здоровьем. УК делает все возможное, пишет во все органы власти, чтобы те ускорили заявки по их запросам, потому что прежде чем что-то ломать и так далее, нужен согласованный проект», - пояснил мужчина.

В Пензе также есть свои истории с постепенным обрушением домов. Печально известно здание на улице Ударной, 35. Первое ЧП там произошло в декабре 2016 года, в июне 2017-го рухнуло левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре в доме сначала обвалились кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов, а затем упал лестничный пролет третьего подъезда. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае - полностью второй подъезд.

В феврале 2018 года частично обвалилась торцевая стена в доме № 10 на улице Кулибина, в апреле та же участь постигла часть кирпичной кладки строения.