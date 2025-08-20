Общество

В Земетчинском районе разрушается здание школы

В селе Вяземка Земетчинского района постепенно разрушается здание средней общеобразовательной школы, которая не функционирует уже несколько лет. На это обратили внимание местные жители, считающие, что им угрожает опасность.

По мнению людей, никто не обеспечил консервацию сооружения: окна и двери не закрыты, мародеры разбирают пол, выносят доски.

«Аварийное состояние школы может привести к обрушению кровли, возникновению пожара. На наши обращения в различные инстанции по этому вопросу мы получаем отписки», - рассказала пользовательница в группе губернатора во «ВКонтакте».

В администрации Земетчинского района констатировали, что судьба здания до сих пор не решена: передать его в пользование под интернат либо в аренду на иные цели пока не представляется возможным, но чиновники продолжают искать выход из сложившейся ситуации.

«В настоящее время доступ в школу исключен полностью и находится под постоянным контролем главы сельской администрации», - заверили в органе местного самоуправления, подчеркнув, что угрозы для безопасности жителей нет.

Сельчане подвергли сомнению эти слова, однако другого ответа по состоянию на 11:50 20 августа не получили.

Источник — фото Елены Володиной, vk.com
