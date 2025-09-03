За 3 года в Пензенской области расселят 43 многоквартирных дома

03.09.2025 | 15:10

В Пензенской области с 2025 года по 2027-й хотят переселить 812 человек из 43 многоквартирных домов, признанных аварийными. Соответствующее постановление регионального правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2025 году программу планируют реализовать в Пензе, Нижнеломовском (Нижний Ломов), Никольском (Никольск, Маисский сельсовет), Шемышейском (п. Шемышейка), Иссинском (п. Исса), Кузнецком (Махалинский сельсовет) районах.

В 2026-м переселение из аварийного жилья намечено в Пензе, Кузнецке, Городищенском (Городище), Никольском (Никольск, Маисский сельсовет), Нижнеломовском (Нижний Ломов), Иссинском (п. Исса), Пачелмском (п. Пачелма), Кузнецком (п. Верхозим, Махалинский сельсовет), Сердобском (Новостуденовский сельсовет) районах. В 2027-м - в Кузнецке, Никольском (Никольск, Маисский сельсовет), Нижнеломовском (Нижний Ломов), Кузнецком (п. Верхозим) районах.

В Пензе расселят живущих по адресам: Аустрина, 37; Володарского, 31; Каракозова, 6; Куйбышева, 7; Кураева, 14Б; Литейной, 12; Лунинской, 12; Мебельной, 63; Металлистов, 18; Молодежной, 13; Пограничной, 39/5; Пригородной, 5; Ряжской, 20; Столярной, 8; 3-й Подгорный проезд, 13.

В Кузнецке в программе будут участвовать дома на Кирова, 224; Радищева, 34, 38; Сызранской, 115, 121; в Нижнем Ломове - на Маяковского, 12а, 13; Рабочей, 5, 7; Южной, 16; в Никольске - Дзержинского, 6; Мира, 5.

Всего за 3 года планируется расселение 16 072,64 кв. м жилья.