Стало известно, когда рассмотрят вопрос о новой дороге на ул. Бакунина

12.09.2021 | 13:16

Жителей Пензы продолжает волновать вопрос строительства дороги через Центральный рынок. О том, когда появится проезд, они спрашивают врио губернатора Олега Мельниченко под его постами в Instagram-аккаунте.

По мнению пензенцев, открытие дороги на улице Бакунина поможет разгрузить трафик в центре Пензы.

Как сообщили в администрации областного центра, пока данный вопрос не рассматривается. К нему намерены вернуться после того, как расширят проезд под железнодорожным полотном при съезде с Бакунинского моста в сторону улицы Тарханова.

Планы строительства дороги через рынок обсуждались в октябре 2020 года. Мэр Андрей Лузгин во время прямой линии в соцсетях сообщил, что воронежский подрядчик готовит проектно-сметную документацию на объект, завершение процесса планировалось в декабре 2021-го.

Градоначальник отметил, что проезд будет четырехполосным, предусмотрены и дорожки для пешеходов. Ни крытый, ни зеленый рынки при строительстве не затронут.