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Общество

Стало известно, когда рассмотрят вопрос о новой дороге на ул. Бакунина

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Жителей Пензы продолжает волновать вопрос строительства дороги через Центральный рынок. О том, когда появится проезд, они спрашивают врио губернатора Олега Мельниченко под его постами в Instagram-аккаунте.

По мнению пензенцев, открытие дороги на улице Бакунина поможет разгрузить трафик в центре Пензы.

Как сообщили в администрации областного центра, пока данный вопрос не рассматривается. К нему намерены вернуться после того, как расширят проезд под железнодорожным полотном при съезде с Бакунинского моста в сторону улицы Тарханова.

Планы строительства дороги через рынок обсуждались в октябре 2020 года. Мэр Андрей Лузгин во время прямой линии в соцсетях сообщил, что воронежский подрядчик готовит проектно-сметную документацию на объект, завершение процесса планировалось в декабре 2021-го.

Градоначальник отметил, что проезд будет четырехполосным, предусмотрены и дорожки для пешеходов. Ни крытый, ни зеленый рынки при строительстве не затронут.

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Гость||

Сказал же врио давно, что дороги не будет, потому как там сверхсекретный кабель протянут, про который даже говорить запрещено всем. Кроме врио, наверное.

Имя: Гость
Комментарий:

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