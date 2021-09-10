В Пензе хотят расширить тоннели в районе Горбатова переулка

10.09.2021 | 13:00

В Пензе намерены решить проблему прокола в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. Место известно своими заторами и регулярно застревающими в невысоком тоннеле фурами.

В Управлении капитального строительства Пензы сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в настоящее время запрошены средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции тоннеля. Кроме того, специалисты готовят градостроительную документацию.

Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями - не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.

Во время обсуждения реконструкции Бакунинского моста поднимали вопрос, как изменить ситуацию. Один из вариантов предполагал углубление дорожного полотна в тоннеле, другой – создание двух дополнительных проколов левее уже существующих.

В итоге, согласно заявлению врио губернатора Олега Мельниченко в апреле текущего года, будет проработано расширение тоннелей и организация реверсивного движения: утром транспорт будет двигаться в Пензу, вечером - в сторону Заречного. В таком случае, возможно, участок удастся разгрузить.