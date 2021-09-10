Общество

В Пензе хотят расширить тоннели в районе Горбатова переулка

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В Пензе намерены решить проблему прокола в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. Место известно своими заторами и регулярно застревающими в невысоком тоннеле фурами.

В Управлении капитального строительства Пензы сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что в настоящее время запрошены средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции тоннеля. Кроме того, специалисты готовят градостроительную документацию.

Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями - не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.

Во время обсуждения реконструкции Бакунинского моста поднимали вопрос, как изменить ситуацию. Один из вариантов предполагал углубление дорожного полотна в тоннеле, другой – создание двух дополнительных проколов левее уже существующих.

В итоге, согласно заявлению врио губернатора Олега Мельниченко в апреле текущего года, будет проработано расширение тоннелей и организация реверсивного движения: утром транспорт будет двигаться в Пензу, вечером - в сторону Заречного. В таком случае, возможно, участок удастся разгрузить.

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Гость||

Брехня обещалкиных

Гость||

Перед выборами чего только.....

Гость||

Для пешеходов это тоже важно.

Гость||

Очередной раз проткнули народ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге, согласно заявлению врио губернатора Олега Мельниченко в апреле текущего года, будет проработано расширение тоннелей и организация реверсивного движения
Апрель текущего года давно прошел!!! А власти только планируют на него задания, делать то когда будут? В январе прошлого года?

Или еще лет на 5 закрыть этот мост, чтобы дырки расширить. два года - это не срок!

Гость||

С транспортом так и не решили вопросы, цены не снижают, поговорили и хва! И тут так же будет, тьфу! Цирк никак не достроят, опять там все заглохло, а они новый проект для распила готовят, тоска!

Гость||

А ведь снова их выбирут, и еще 5 лет ничегонеделанья....

Гость||

лет через 10 может быть сделают

Гость||

А то не понятно было, что пробки останутся! Надо было одновременно с ремонтом моста этот прокол делать, а теперь еще пять лет ждать!

Гость||

Проколы-приколы

Гость||

Завыло БОЛОТО в комментариях!

Имя: Гость
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